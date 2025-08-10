Адвокати уточнили, кого з жінок стосуються зміни до мобілізації. Адже, відповідно до постанови №916 від 30 липня 2025 року, жінок братимуть на облік та зобов'яжуть пройти ВЛК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Кого з жінок візьмуть на облік та зобов'яжуть пройти ВЛК?

Це стосується лише жінок з медичною та фармацевтичною освітою, говорить адвокатка Марина Бекало. Коли жінка завершила навчання за такою спеціальністю, заклад зобов'язаний протягом 7 днів передати списки таких випускниць до ТЦК та СП за місцем їхнього проживання. Списки надішлють поштою або електронною поштою.

Після отримання списків ТЦК та СП вносять відомості до ЄДРПВР про взяття на військовий облік та присвоєння військово-облікової спеціальності. Крім того, жінки мають особисто з'явитися до ТЦК протягом 60 днів з моменту закінчення освіти для проходження ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби,

– пояснила адвокатка.

Але, як і раніше, для жінок військова служба залишається добровільною. Якщо жінка вирішила захищати Батьківщину, вона має зробити більше кроків.

"У разі, якщо жінка добровільно вирішила вступити на військову службу, вона має стати на військовий облік в ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) на визначення ступеня придатності до військової служби та отримати військово-облікову спеціальність згідно з отриманою нею цивільною професією і зрештою підписати контракт на проходження військової служби", – розповіла Марина Бекало.

Важливо, що жінки в такому разі виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, з дотриманням законодавства з питань охорони материнства та дитинства і заборони дискримінації за ознакою статі.

Але про мобілізацію всіх жінок в Україні, як про це іноді пишуть росіяни, не йдеться. Щоб стала можливою обов'язкова мобілізація жінок, мають бути внесені зміни до чинного законодавства. Наразі добровільність проходження військової служби жінками передбачає пункт 12 статті 1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".