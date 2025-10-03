Відповідно до нововведень, українці у віці 60 років і старше можуть добровільно укласти контракт на військову службу. Ці громадяни отримують переважно небойові посади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова для Укрінформу.

Де можуть служити громадяни після 60 років?

Андрій Гнатов пояснив, що громадяни 60+ років також можуть бути корисними в армії, якщо мають бажання і відповідне здоров'я.

Зокрема, в лавах ЗСУ потрібні фахівці ремонтних спеціальностей, водії різних категорій (особливо з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів). Такожлікарі та медперсонал середнього і молодшого складу.

Це все категорії, які не під силу 18-річним хлопцям,

– додав начальник Генштабу.

За його словами, також необхідні лікарі та працівники середнього й молодшого медичного персоналу, адже у військових госпіталях залишаються неукомплектовані посади. Гнатов підкреслив, що людина у 60 років цілком може підписати контракт на рік чи два й виконувати таку роботу, оскільки для цього не потрібні особливі фізичні умови.

Зрозуміло, що 60+ навряд чи прийде й отримає посаду в штурмовій бригаді. Тут, напевно, вже буде важко. Хоча, з досвіду, в мене було багато і офіцерів, і сержантів, солдатів, яким ніколи в житті не скажеш, що йому 60 років,

– підсумував він.

Як укласти "Контракт 60+"?