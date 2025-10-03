Укр Рус
24 Канал Новини України Де можуть служити українці 60+ років: начальник Генштабу озвучив перелік посад
3 жовтня, 11:45
3

Де можуть служити українці 60+ років: начальник Генштабу озвучив перелік посад

Поліна Буянова
Основні тези
  • Українці віком 60 років і старше можуть добровільно укласти контракт на військову службу, отримуючи переважно небойові посади.
  • Зокрема, потрібні фахівці ремонтних спеціальностей, водії, а також медперсонал для військових госпіталів.

Відповідно до нововведень, українці у віці 60 років і старше можуть добровільно укласти контракт на військову службу. Ці громадяни отримують переважно небойові посади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова для Укрінформу.

Читайте також У Раді розповіли, скільки людей мобілізують в Україні щомісяця 

Де можуть служити громадяни після 60 років?

Андрій Гнатов пояснив, що громадяни 60+ років також можуть бути корисними в армії, якщо мають бажання і відповідне здоров'я.

Зокрема, в лавах ЗСУ потрібні фахівці ремонтних спеціальностей, водії різних категорій (особливо з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів). Такожлікарі та медперсонал середнього і молодшого складу.

Це все категорії, які не під силу 18-річним хлопцям, 
– додав начальник Генштабу.

За його словами, також необхідні лікарі та працівники середнього й молодшого медичного персоналу, адже у військових госпіталях залишаються неукомплектовані посади. Гнатов підкреслив, що людина у 60 років цілком може підписати контракт на рік чи два й виконувати таку роботу, оскільки для цього не потрібні особливі фізичні умови.

Зрозуміло, що 60+ навряд чи прийде й отримає посаду в штурмовій бригаді. Тут, напевно, вже буде важко. Хоча, з досвіду, в мене було багато і офіцерів, і сержантів, солдатів, яким ніколи в житті не скажеш, що йому 60 років, 
– підсумував він.

Як укласти "Контракт 60+"?

  • Контракт можуть укласти громадяни, які визнані ВЛК придатними до військової служби. Для цього також потрібно мати досвід служби, військово-обілікову спеціальність, що відповідає посаді, та військову підготовку. 
     

  • Насамперед розглядатимуть кандидатів, які звільнилися зі служби після 2015 року, брали участь у бойових діях або мають дефіцитні спеціальності.
     

  • Для осіб вікової категорії 60+ контракт укладається з випробувальним терміном до шести місяців. Основний строк дії становить один рік із можливістю продовження ще на рік.