Росія накопичує резерви: як нова хвиля мобілізації впливає на ситуацію на фронті

Військові експерти зазначають, що нова хвиля мобілізації в Росії має розпочатися найближчим часом. Призвати до армії окупанти можуть хоч мільйони росіян, але проблема в тому, щоб забезпечити їх амуніцією, зброєю і чомусь навчити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він зазначив, що окрім мобілізованих, Росія готує резерв з призовників. З часом усі разом вони можуть скласти доволі велику кількість війська окупантів.

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Військовий експерт, спираючись на дані попередньої мобілізації в Росії, припустив, що цього разу окупанти можуть мобілізувати таку ж кількість осіб – 300 тисяч.

"Протягом нової хвилі мобілізації вони вже, врахувавши свої помилки, і те, що Білорусь дозволила навчання російського особового складу у своїх навчальних центрах і на полігонах, можуть собі дозволити набрати таку ж кількість мобілізованих", – вважає він.

Росія може зібрати 800 тисяч особового складу

Також він зазначив, що говорячи про мобілізування, не варто забувати, що після проведення часткової мобілізації в Росії проходив призов на строкову військову службу.

За останньою версією конституції Росії, вони вважають території Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини своїми. А це означає, що росіяни можуть використовувати там і призовників,

– наголосив Грабський.

За його словами, це додаткові 120 тисяч особового складу, які, хоча і не будуть залучені на першому етапі або моментально після призову, але складатимуть додатковий резерв.

"Таким чином, 300 тисяч плюс 120 тисяч, разом – 420. А ще має бути нова хвиля мобілізації – ще 300 тисяч і плюс весняний призов - ще 120 тисяч. І тоді йдеться про приблизно 800 тисяч особового складу, який Росія може зібрати до літа цього року", – зазначив експерт.

Це може скласти загрозу Україні

На його думку, якщо ворог дійсно мобілізує таку кількість особового складу, це може скласти загрозу для України.

Проте варто розуміти, що зібрати таку кількість людей, зірвати їх з насаджених місць, можна. Але зовсім інша справа вдягти їх, нагодувати, розмістити, забезпечити всім необхідним, навчити чомусь,

– підкреслив він.

Грабський зауважив, що для навчання такої кількості мобілізованих потрібен особовий склад офіцерів, що так само є проблемою для російської армії. А після проведення навчання, організації заходів бойової взаємодії і набуття оперативних спроможностей, їх треба кинути в бій.

"Це час, гроші, ресурси. Чи зможе Росія забезпечити всі ці параметри, сказати важко", – наголосив він.

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Потрібно буде більше ресурсів

За словами військового експерта, ці чинники можуть ускладнити ситуацію на фронті.

Якщо говорити про щільність середовища – одна ситуація пробивати оборону, на позиції, де стоїть сотня мобілізованих, навіть не дуже добре підготовлених. І зовсім інша, коли доведеться проривати оборону, де тримають позиції 500 мобілізованих,

– зазначив він.

На його думку, для цього нам буде потрібна більша кількість ресурсів – і людських, і матеріальних.

"Саме це потрібно враховувати при плануванні нашого наступу. Чим більше ми визволимо наших територій зараз, тим менше будуть наші втрати на наступних етапах визволення України", – наголосив Сергій Грабський.

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