Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона зазначила, що тепер вербуванням зеків займатиметься не засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, а безпосередньо російська влада.

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Військкоми придивляються до зеків

За її словами, підготування до вербування ув'язнених триває. На зонах з'являється все більше військкомів. Вони приходять туди разом з найманцями з ПВК "Вагнер".

Поки що складається враження, що вони придивляються та пристосовуються там,

– вважає опозиціонерка.

Вона наголосила, що останні місяці військкомати беруть участь у сповіщенні родичів ув'язнених, у випадку, коли ті загинули, і прийнято рішення виплатити якісь кошти.

"Саме про це повідомляють військкомати. І родичі за грошима йдуть теж туди. Не завжди, але доволі часто", – розповіла вона.

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Влада перехоплює ініціативу у Пригожина

На думку Романової, Пригожин є однією з масок Путіна. Адже у засновника ПВК "Вагнер" немає власних снарядів, ракет, танків. Саме тому "вагнерівці" так лаються з Генштабом Росії: дайте нам снаряди.

Тому що їм зобов'язані надати. Хоча це приватна військова компанія – йдіть і купуйте за власні кошти. Але ні, – дайте!

– підкреслила вона.

Вона вважає, що та сама ситуація з ув'язненими. Чого б це "вагнерівцям" самим не повідомляти родичів про загибель зека, але цим займаються військкомати.

"Держава поступово втягується в історію з ув'язненими, тому що вони колись повинні перехопити цю ініціативу у Пригожина. І це відбудеться дуже швидко. Всі чекають на другу хвилю мобілізації, і думаю, що вона почнеться саме з в'язниць", – резюмувала Ольга Романова.

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