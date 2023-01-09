Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він нагадав, що раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомляв про те, що мобілізація в Росії може початися 5 січня.

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На думку Клочка, через те, що українська влада привернула увагу до цієї теми, Кремль відтермінував оголошення призову росіян.

"Також на болотах були Різдвяні свята. Ймовірно, російська влада не хотіла хвилювати суспільство", – зауважив політичний експерт.

Він додав, що зараз Владімір Путін усіляко намагається мінімізувати інформаційні приводи щодо мобілізації чи воєнного стану. Це пов'язано із масовою загибеллю російських мобілізованих в Україні, які іноді навіть не встигають потрапити на фронт.

Чи може Путін оголосити загальну мобілізацію в Росії

Водночас, за словами Клочка, саме мобілізовані є основним ресурсом Росії у війні проти України. Країна-агресорка закидає позиції ЗСУ своїми мобілізованими. Потреба у живій силі може бути додатковим аргументом для того, що у Росії буде ухвалене рішення про загальну мобілізацію та воєнний стан.

Однак я маю певні сумніви з цього приводу . Адже чимала частина росіян знають, що насправді відбувається в Україні, і негативно ставляться до цієї ситуації. У певний момент може вибухнути соціальний спротив,

– сказав політичний експерт.

На його думку, протест росіян проти мобілізації не обов'язково може проявлятися у вигляді мітингів. Невдоволення може набувати інших форм, таких як:

саботаж;

підпали військкоматів;

інші дії, спрямовані на те, аби уникнути мобілізації.

Валерій Клочок припустив, чи оголосять в Росії загальну мобілізацію: дивіться відео

Який вибір стоїть перед Кремлем

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що Путіну варто враховувати ці моменти. Перед російським диктатором фактично постає вибір:

продовжувати приховану мобілізацію, тому що вона й так триває;

або оголошувати нову мобілізацію публічно.

"Наразі важко сказати, яке саме рішення ухвалить Путін. Не можна повністю виключати можливість того, що у Росії оголосять мобілізацію. Але стверджувати, що це однозначно станеться 15 січня, та ще й разом з оголошенням загального воєнного стану, також не варто", – зазначив Клочок.

Оточення Путіна "пиляє" бюджети

Додаткове невдоволення мобілізацією може виникнути на тлі проблем із виплатами сім'ям загиблих. На початку січня Путін підписав указ про те, що родини окупантів, що загинули в Україні, мають отримати по 5 мільйонів рублів. Однак, за словами Клочка, грошей на ці виплати у бюджеті Росії може навіть не бути.

Причому сам Путін про це може навіть не знати, і ніхто з підлеглих йому про це не скаже. Як зазначив політичний експерт, зараз в оточенні Путіна є 2 групи, які конкурують між собою.

До першої групи належать глава міноборони Сєргєй Шойгу та начальник генштабу російської армії Валєрій Герасимов.

Другу групу очолюють власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та командувач російським вторгненням в Україну Сєргєй Суровікін.

Як пояснив Валерій Клочок, ніхто з цих людей не зізнається Путіну у тому, що щось йде не так, зокрема з фінансуванням армії чи виплатами сім'ям російських військових. Адже у них є набагато важливіші справи.

У кожного свої інтереси. Зараз кожен розуміє, що на кораблі, який тоне, головне – нажитися наостанок. І вони "пиляють" бюджети у просто неймовірних масштабах,

– сказав політичний експерт.

"Всі слухають царя, але кожен робить по-своєму"

За словами Клочка, протистояння в оточенні Путіна загострюється і негативно позначається на авторитеті російського диктатора.

Зараз Путін втратив контроль над ситуацією. Він намагається показати, що ще чимось керує. Мовляв, ось він збирається провести нову мобілізацію,

– сказав політичний експерт.

Однак, на його думку, навіть з мобілізацією виникнуть проблеми через позицію підлеглих Путіна. Адже вони виконають його завдання не так, як наказав Путін, а як самі того захочуть.

"Раніше вже була історія, коли мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що мобілізація у столиці закінчилася. Також Рамзан Кадиров тоді заявив, що у Чечні зупиняють мобілізацію, бо перевиконали плани. Тобто всі слухають царя, але кожен робить по-своєму", – зазначив політичний експерт.

Чи можлива нова мобілізація в Росії: коротко