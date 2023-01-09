Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он напомнил, что ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщал о том, что мобилизация в России может начаться 5 января.
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По мнению Клочка, из-за того, что украинские власти привлекли внимание к этой теме, Кремль отсрочил объявление призыва россиян.
"Также на болотах были Рождественские праздники. Вероятно, российские власти не хотели волновать общество", – отметил политический эксперт.
Он добавил, что сейчас Владимир Путин всячески пытается минимизировать информационные поводы по мобилизации или военному положению. Это связано с массовой гибелью российских мобилизованных в Украине, иногда даже не успевающих попасть на фронт.
Может ли Путин объявить всеобщую мобилизацию в России
В то же время, по словам Клочка, именно мобилизованные являются основным ресурсом России в войне против Украины. Страна-агрессор забрасывает позиции ВСУ своими мобилизованными. Потребность в живой силе может являться дополнительным аргументом для того, что в России будет принято решение о всеобщей мобилизации и военном положении.
Однако я сомневаюсь по этому поводу. Ведь большая часть россиян знают, что действительно происходит в Украине, и негативно относятся к этой ситуации. В определенный момент может взорваться социальное сопротивление,
– сказал политический эксперт.
По его мнению, протест россиян против мобилизации не обязательно может проявляться посредством митингов. Недовольство может принимать другие формы, такие как:
- саботаж;
- поджоги военкоматов;
- другие действия, направленные на то, чтобы избежать мобилизации.
Валерий Клочок предположил, объявят ли в России всеобщую мобилизацию: смотрите видео
Какой выбор стоит перед Кремлем
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" считает, что Путину следует учитывать эти моменты. Перед российским диктатором фактически встает выбор:
- продолжать скрытую мобилизацию, потому что она и так продолжается;
- или объявлять новую мобилизацию публично.
"Пока трудно сказать, какое именно решение примет Путин. Нельзя полностью исключать возможность того, что в России объявят мобилизацию. Но утверждать, что это однозначно произойдет 15 января, да еще вместе с объявлением общего военного положения, также не стоит", – отметил Клочок.
Окружение Путина "пилит" бюджеты
Дополнительное недовольство мобилизацией может возникнуть на фоне проблем с выплатами семьям погибших. В начале января Путин подписал указ о том, что семьи погибших в Украине оккупантов должны получить по 5 миллионов рублей. Однако, по словам Клочка, денег на эти выплаты в бюджете России может даже не быть.
Причем сам Путин об этом может даже не знать, и никто из подчиненных ему об этом не скажет. Как отметил политический эксперт, сейчас в окружении Путина есть 2 группы, конкурирующие между собой.
- К первой группе относятся глава минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов.
- Вторую группу возглавляют владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и командующий российским вторжением в Украину Сергей Суровикин.
Как объяснил Валерий Клочок, никто из этих людей не признается Путину в том, что что-то идет не так, в том числе с финансированием армии или выплатами семьям российских военных. Ведь у них есть гораздо более важные дела.
У каждого свои интересы. Сейчас каждый понимает, что на тонущем корабле главное – нажиться напоследок. И они "пилят" бюджеты в просто невероятных масштабах,
– сказал политический эксперт.
"Все слушают царя, но каждый делает по-своему"
По словам Клочка, противостояние в окружении Путина обостряется и отрицательно сказывается на авторитете российского диктатора.
Сейчас Путин потерял контроль над ситуацией. Он пытается показать, что еще чем-то управляет. Мол, вот он собирается провести новую мобилизацию,
– сказал политический эксперт.
Однако, по его мнению, даже с мобилизацией возникнут проблемы из-за позиции подчиненных Путина. Ведь они выполнят его задачи не так, как приказал Путин, а как сами того захотят.
"Ранее уже была история, когда мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мобилизация в столице закончилась. Также Рамзан Кадыров тогда заявил, что в Чечне останавливают мобилизацию, потому что перевыполнили планы. Все слушают царя, но каждый делает по-своему", – отметил политический эксперт.
Возможна ли новая мобилизация в России: коротко
- России катастрофически не хватает живой силы. Страна-террорист собирается мобилизовать еще полмиллиона оккупантов. Как рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, их планируют бросить в наступление уже весной и летом 2023 года.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман уверен, что в России в ближайшее время будут проводить мобилизацию. По его мнению, россияне пойдут воевать, потому что они просто не знают, что такое сопротивление. Большинство же не догадывается о реальной ситуации на фронте.
- Политолог Александр Антонюк отметил, что Украине желательно перенести хотя бы часть войны на территорию России, чтобы сдержать этот мобилизационный ресурс, который Москва планирует применить в войне