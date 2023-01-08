Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він підкреслив, що Росія може мобілізувати більше людей, однак мовиться не про розширення армії, а про заміну тисяч небоєздатних.

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За словами Ступака, росіяни не полишають плани зі вторгнення, зокрема з моря.

Росіяни мріють про наступ

Плани зі вторгнення у них лежать, адаптуються у Генеральному штабі під теперішню ситуацію, вони можуть відкладатися, але стовідсотково перекреслювати їх не будуть.

Вони шукають слабкі місця України, роблять розвідку з території Білорусі, намагаються все ж таки промацати, де слабка у нас оборона,

– додав мовець.

Експерт згадав, що подібна ситуація була із Кримом. Тоді ворог готував план декілька років, постійно переадаптовував.

"Зараз вони зосереджені над тим, щоб зменшити постачання озброєння до України. Якби не було зброї західної, то звісно все було б добре. Вони навіть би і без мобілізації змогли все зробити", – зауважив Ступак.

Мобілізують примусово

Російська влада часто хизується тим, що мобілізаційний потенціал у Росії величезний, згадав Ступак. Однак є але: практика показує, що цих мобілізованих дуже важко "нашкребти".

Спочатку їм пропонували великі гроші, як для російської провінції. Потім зрозуміли, що і гроші не працюють, почали брати примусово, шукали по під’їздах, квартирах,

– додав експерт.

Він вважає, що нині росіян до лав армії вже будуть брати "примусово примусово": "Імовірно, боржники та "аліментники" вже підуть на заміну кримінальних елементів Пригожина".

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Мобілізують, аби перекрити втрати

Ступак припускає, що росіяни можуть зібрати 500 тисяч мобілізованих, за допомогою пропаганди, риторики "вставай страна агромная" тощо. Однак ця кількість залежить від їхніх втрат на фронтах.

Офіційна інформація від українського Генштабу повідомляє про понад 100 тисяч вбитих росіян. Проте, Ступак наголошує, що це число треба множити на 4, а то й 5, адже треба враховувати ще і санітарні втрати – поранених, інвалідизованих тощо.

Коли у вас в чайнику вода википає, ви постійно доливайте, щоб тримати рівень води. Вона не збільшується, а тримається на одному рівні. В Росії не можуть сказати, про те що вони набирають людей, бо великі втрати, натомість заявляють про розширення своєї армії,

– зауважив Ступак.

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