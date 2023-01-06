Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Тим часом росіяни продемонстрували своє "різдвяне перемир'я", окупанти вкотре цинічно обстріляли Курахове.

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Переміщення російських військ

Світан зазначив, що будь-яке переміщення російських військ буде знищуватись. Ми прекрасно бачимо їх у глибину 50 – 70 кілометрів, їхній рух, їхнє розосередження. Вони зараз розосереджені приблизно на дивізійну глибину.

В основному по селах у районі півдня Донецька до Маріуполя. Від Маріуполя до Гуляйполя. Під Вугледаром дуже велике розосередження військ. Зараз вони починають рух, тобто, готуються після 7 – 8 січня перейти до локальних наступів,

– зауважив військовий експерт.

Локації для наступу

Він продовжив, що це прекрасно видно в районі Вугледара. Це буде один з моментів, тому що тоді підтягнулась ще і ПВК самого міністра оборони. Туди перекинуті саме штурмовики. Вони будуть виконувати штурмові задачі. Певна передислокація є й у районі Соледара, це північніше Бахмута.

"Вони готуються до певного прориву північніше Соледара. Ми бачимо збільшення щільності військ, підготовку до певних наступальних дій у районі Кремінної – в бік Лиману. А також Сватове, і з Валуйок іде певний потік військ, і з-під Троїцького в бік Куп'янська", – наголосив льотчик-інструктор.

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ЗСУ підготують протидію

За його словами, зараз помітно підготовку російських військ одразу після Різдва 6 – 7 січня почати певні наступальні дії на Донецькому фронті. Ніхто, звісно, з українського командування не залишить це без певних протидій.

Готуємось ми й до цього в тому числі, до такого руху росіян. І виконуємо свої наступальні завдання там, де це зараз дозволяє погода,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

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