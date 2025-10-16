На годиннику ще навіть не 7:00, а в столиці замість будильників виють сирени, бо в напрямку Києва летять "Шахеди". Це була не перша і не остання тривога за день. Інколи навіть здається, що ворожі ударні дрони тепер літають у цілодобовому режимі.

Коли росіяни почали використовувати ударні дрони проти України, з'явилася потреба у нових способах захисту неба. Використання ракет систем ППО, таких як IRIS-T, Patriot та інших, було нераціональним – одна ракета коштує як кілька сотень БпЛА. Тому найкращим варіантом стали мобільні вогневі групи (далі – МВГ), які разом із засобами РЕБ є основою захисту неба від російських дронів – "Шахедів", "Гербер" та інших.

В один із таких "тривожних" днів ми мали нагоду завітати до мобільної вогневої групи 25-ї окремої бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда на Київщині, розпитати бійців про роботу та про нові виклики зараз. Як працюють мобільні вогневі групи – читайте в ексклюзивному репортажі 24 Каналу.

Цікаво Чому дрони тепер важче збивати й чи треба глушити мобільний зв'язок під час атак: пояснює Храпчинський

"Мало вкладень і великий результат": як працює мобільна група

Пригадуєте 17 жовтня 2022 року? Тоді росіяни вперше атакували "Шахедами" Київ. Кадри з міста, де поліцейські та військові намагаються збивати дрони автоматами, облетіли весь світ. Дрони тоді диктували абсолютно нові правила, а звичайні системи ППО проти них були не надто ефективні – так, вартість ракети зенітно-ракетного комплексу неспівмірна з тим, які наслідки може мати удар "Шахеда", але дрони набагато дешевші, й, відповідно, простіші у виробництві. Тобто якби дронам протидіяли тільки великими системами ППО, то вони б уже давно вичерпалися.

Тому в Україні почали з'являтися мобільні вогневі групи. Командир екіпажу МВГ 25-ї окремої бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда на позивний "Бача" каже, що такі вогневі групи стали ідеальним рішенням, адже вони передбачають мало вкладень і при цьому дають великий результат.

Хоча "панацеєю" мобільні групи, звісно, не стали, бо технології постійно вдосконалюються. Та й самі тактики змінюються.

Якщо раніше "Шахеди" літали на висоті до кілометра, то зараз це 2 – 3 кілометри. З'явилися нові "Шахеди" з тепловізорами, які можуть транслювати, де стоять наші вогневі групи. Є реактивні "Шахеди". Тобто ворог не стоїть на місці, але й ми так само розвиваємося і вдосконалюємося як мобільна вогнева група. Ми удосконалюємо прилади нічного бачення, дальність стрільби й влучність,

– каже "Бача".

Робота МВГ виглядає як чітко злагоджений механізм – бійці виїжджають на позиції та визначають, де локаційно зараз є цілі та куди рухаються. Коли курс дронів лежить на зону відповідальності групи – бійці готуються до роботи та постійно відстежують їхній рух.

Як працює мобільна вогнева група: дивіться відео

Основа мобільної групи – команда, пікап та турецький кулемет Canik M2. І, як зазначає "Лев", помічник кулеметника, не менш важлива і турель, завдяки якій кулемет не кидає з боку на бік.



Кулемет Canik M2 / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Зображення цілей виводиться на планшет. На те, аби підготуватися до відпрацювання по цілях, бійцям треба кілька хвилин.

Командир екіпажу пригадує, що коли вперше збив "Шахед", то це були незабутні емоції – дрон палав у повітрі й вибухнув, коли впав на землю. Щоправда, від вибуху постраждало одне господарство. Проте, як підкреслює "Бача", наслідки від влучання цього дрона могли бути куди більшими.

А от у "Лева" досвід був трохи іншим – перший "Шахед" йому вдалося збити на світанку після ночі патрулювання.

Командир екіпажу дав команду, ми почали працювати. Коли відстріляли, то побачили, що дрон пішов на зниження, ми його збили. Розуміння того, що ми потенційно врятували чиєсь життя, – це незабутні емоції,

– каже помічник кулеметника.



"Лев", помічник кулеметника / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

"Полюють на вогневі групи": чому зараз збивати дрони важче

Захисники неба знищують велику кількість дронів, однак все ж не всі. На жаль. Ба більше, часто серед українців виникають питання, мовляв, як дрони можуть летіти через пів країни або ж долітати до західних областей. Та треба розуміти умови роботи мобільних вогневих груп і ППО загалом.

Росіяни запускають не один дрон. І не з одного напрямку. Зазвичай "Шахеди" летять табунами, щонайменше по 5 – 6 безпілотників. При чому, як зауважує "Бача", іноді дрони в табуні летять на різних висотах. Також дрони залітають із різних напрямків. Іноді й одночасно.



Бійці мобільної групи на позиції / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Щодо того, чому "Шахеди" долітають до польських кордонів чи ж, як було 5 жовтня, до Львова, то "Бача" пояснює це кількома причинами. Перша полягає у кількості дронів, які застосовує ворог. Майже щоночі росіяни запускають їх різними маршрутами й це дозволяє їм виявити, де ділянки захищені слабше і де можна пролетіти. А також дрони часто летять через Білорусь.

Вони промацують, де стоять вогневі групи, а де їх немає. І по цьому задають таку дорогу. Також дрони облітають через Білорусь і десь на заході вже "вистрибують" до нас,

– пояснює "Бача".

Також робота ускладнена й тим, що росіяни змінюють дрони. Наприклад, зараз по Україні запускають реактивні "Шахеди" та дрони зі шрапнелями, щоб завдавати максимальної шкоди цивільним.

І не остання перешкода – погодні умови. Хмарність, дощ та мороз ускладнюють роботу наших бійців. Дощ, наприклад, заливає приціли. А ця осінь у нас видається дощовою, тому уявіть, в яких умовах військові нищать російські дрони.

Крім того, ще однією серйозною проблемою є те, що ворог полює на мобільні групи і є випадки, коли росіяни запускали "Шахеди" саме на МВГ.

Вони навіть почали полювання на вогневі групи. На дронах встановлені камери, які летять, виявляють групи й працюють по них. Я так розумію, вони відчувають загрозу від нас,

– каже командир.

Та "Бача" додає, що ми маємо способи протидіяти такому "полюванню" з боку росіян, але вони поки що залишаються в таємниці.

Чому всім треба бути в укритті під час роботи ППО?

За спинами екіпажу мобільної вогневої групи села і міста, де хтось перечікує тривогу в підвалі, бомбосховищі, станції метро чи на паркінгу. Але, на жаль, ми звикаємо до божевільної реальності, в якій живемо. Тому частина людей не ходить в укриття під час тривог. Хтось випробовує удачу, хтось же вірить у ППО.

Командир екіпажу "Бача" наголошує, що дуже важливо перебувати в укриттях під час тривоги. Бойова робота може мати наслідки, уламки нікуди не зникають самі собою. І ніхто не може передбачити, що й куди прилетить.

Є відео, на яких ми не раз бачили, як після прильоту будинки руйнуються від першого і до останнього поверху. І ніколи не можна передбачити, куди влетить "Шахед" – у 1, 10 чи 20 поверх,

– пояснює "Бача".

Тому командир закликає людей не нехтувати своїм життям, реагувати на тривогу й переходити до укриттів.

"Атака показала, хто є хто": що кажуть бійці про "Шахеди", які залетіли в Польщу

Що тільки росіяни не використовують у війні проти України: крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, "вундерваффе" у вигляді "Орєшніка", ударні дрони, ствольну й реактивну артилерію й багато інших засобів. Мобільні вогневі групи працюють на знищення ракет та дронів.

З урахуванням того, що певні типи ракет, особливо балістичні, важко знищувати навіть великим системам ППО, то очевидно, що у МВГ є шанси уражати крилаті ракети. Проте командир екіпажу каже, що за останній час у їхній зоні відповідальності роботи з ракетами не було, натомість чи не щоночі літають дрони.

І дрони, при цьому, теж різні. Літають і реактивні "Шахеди" та дрони зі шрапнелями, які ми вже згадували, і мета яких завдати максимально багато шкоди навіть після збиття. Але також часто росіяни запускають пусті дрони – без бойової частини. Такі, наприклад, летіли 10 вересня 2025 року в Польщу.

Але бійці мобільної групи кажуть, що відрізнити "Шахед" із бойовою частиною і без неї можливо насамперед за звуком.

У муляжу звук інший – він легший. І цим він відрізняється від дрона, який несе бойову частину. Там такий важкий звук. І сам собою такий дрон більший та важчий,

– пояснює "Лев", помічник кулеметника.

Згадка про атаку дронів на Польщу змусила бійців посміхнутися. "Бача" каже, що спостерігав за тим, як авіація НАТО намагалася збивати "Шахеди".

Не можна сказати, що країни НАТО вміють щось краще за нас. Я розумію, що у них краще забезпечення і розвиток, але ця атака шахедів показала, хто є хто і як в реальному житті працюють їхні війська,

– каже "Бача".



Країни НАТО збивають дрони дорогими ракетами, в Україні – кулеметом / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

"Заварюємо чай і чекаємо": як проходять чергування бійців МВГ і що їх мотивує

На вулиці стає все холодніше, і хоч на термометрі ще видно +, та по відчуттях так і не сказати. Особливо, якщо доводиться патрулювати небо усю ніч.

"Лев" каже, що словами не описати, наскільки важкими такі ночі бувають, адже потрібно бути постійно уважним, реагувати на інформацію, якої під час атак багато і, звісно, працювати. Та все ж помічник кулеметника каже, що ніхто не скаржиться і готовий працювати.

Коли холодно – заварюємо чай і чекаємо їх (дрони, – 24 Канал). Я навіть не знаю, як пояснити, наскільки важко на бойовому чергуванні. Коли ти всю ніч стоїш, то під ранок дуже хочеться спати. І здебільшого весь час доводиться проводити на вулиці,

– пояснює "Лев".

Хоча атаки часто не припиняються з настанням ранку і, як сьогодні, дрони чи не весь день атакують північні області. "Лев" припускає, що таким чином росіяни хочуть виснажити українців, і, зокрема, мобільні групи, щоб вони просто не мали можливості відпочити після чергувань.

І "Лев", і "Бача" кажуть, що пішли у вогневу групу, аби рятувати життя, й це залишається основною мотивацією для них працювати далі.

Із бойовим духом у нас все чудово. Ми розуміємо, що за нашими спинами – наші діти, рідні, близькі, знайомі. Тобто ми не маємо права втрачати бойовий дух,

– каже "Бача".



"Бача" і "Лев" на позиції / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Якщо хтось так само хоче стати частиною мобільної вогневої групи, то, за словами командира екіпажу МВГ, потрібно мати бажання, розвиватися і навчатися. Усього необхідного новобранців навчають.

Поки ми поверталися до Києва, бійці мобільних груп заступали на нове чергування – попереду ще одна ніч, коли в нашому небі знову буде чутно рев "Шахедів". Але на них чекатимуть наші оборонці неба.