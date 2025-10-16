На часах еще даже не 7:00, а в столице вместо будильников воют сирены, потому что в направлении Киева летят "Шахеды". Это была не первая и не последняя тревога за день. Иногда даже кажется, что вражеские ударные дроны теперь летают в круглосуточном режиме.

Когда россияне начали использовать ударные дроны против Украины, появилась потребность в новых способах защиты неба. Использование ракет систем ПВО, таких как IRIS-T, Patriot и других, было нерациональным – одна ракета стоит как несколько сотен БПЛА. Поэтому лучшим вариантом стали мобильные огневые группы, которые вместе со средствами РЭБ являются основой защиты неба от российских дронов – "Шахедов", "Гербер" и других.

В один из таких "тревожных" дней мы имели возможность посетить мобильную огневую группу 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка имени князя Аскольда на Киевщине, расспросить бойцов о работе и о новых вызовах сейчас. Как работают мобильные огневые группы – читайте в эксклюзивном репортаже 24 Канала.

"Мало вложений и большой результат": как работает мобильная группа

Помните 17 октября 2022 года? Тогда россияне впервые атаковали "Шахедами" Киев. Кадры из города, где полицейские и военные пытаются сбивать дроны автоматами, облетели весь мир. Дроны тогда диктовали совершенно новые правила, а обычные системы ПВО против них были не слишком эффективны – так, стоимость ракеты зенитно-ракетного комплекса несоизмерима с тем, какие последствия может иметь удар "Шахеда", но дроны гораздо дешевле, и, соответственно, проще в производстве. То есть, если бы дронам противодействовали только большими системами ПВО, то они бы уже давно исчерпались.

Поэтому в Украине начали появляться мобильные огневые группы (далее – МОГ). Командир экипажа МОГ 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка имени князя Аскольда с позывным "Бача" говорит, что такие огневые группы стали идеальным решением, ведь они предусматривают мало вложений и при этом дают большой результат.

Хотя "панацеей" мобильные группы, конечно, не стали, потому что технологии постоянно совершенствуются. И сами тактики меняются.

Если раньше "Шахеды" летали на высоте до километра, то сейчас это 2 – 3 километра. Появились новые "Шахеды" с тепловизорами, которые могут транслировать, где стоят наши огневые группы. Есть реактивные "Шахеды". То есть враг не стоит на месте, но и мы так же развиваемся и совершенствуемся как мобильная огневая группа. Мы совершенствуем приборы ночного видения, дальность стрельбы и точность,

– говорит "Бача".

Работа МОГ выглядит как четко слаженный механизм – бойцы выезжают на позиции и определяют, где локально сейчас есть цели и куда движутся. Когда курс дронов лежит на зону ответственности группы – бойцы готовятся к работе и постоянно отслеживают их движение.

Как работает мобильная огневая группа: смотрите видео

Основа мобильной группы – команда, пикап и турецкий пулемет Canik M2. И, как отмечает "Лев", помощник пулеметчика, не менее важна и турель, благодаря которой пулемет не бросает с боку на бок.



Пулемет Canik M2 / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Изображение целей выводится на планшет. На то, чтобы подготовиться к отработке по целям, бойцам нужно несколько минут.

Командир экипажа вспоминает, что когда впервые сбил "Шахед", это были незабываемые эмоции – дрон пылал в воздухе и взорвался, когда упал на землю. Правда, от взрыва пострадало одно хозяйство. Однако, как подчеркивает "Бача", последствия от попадания этого дрона могли быть куда более серьезными

А вот у "Льва" опыт был немного другим – первый "Шахед" ему удалось сбить на рассвете после ночи патрулирования.

Командир экипажа дал команду, мы начали работать. Когда отстреляли, то увидели, что дрон пошел на снижение, мы его сбили. Понимание того, что мы потенциально спасли чью-то жизнь – это незабываемые эмоции,

– говорит помощник пулеметчика.



"Лев", помощник пулеметчика / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

"Охотятся на огневые группы": почему сейчас сбивать дроны труднее

Защитники неба уничтожают большое количество дронов, однако все же не все. К сожалению. Более того, часто среди украинцев возникают вопросы, мол, как дроны могут лететь через полстраны или долетать до западных областей. Надо понимать условия работы мобильных огневых групп и ПВО в целом.

Россияне запускают не один дрон. И не с одного направления. Обычно "Шахеды" летят табунами, минимум по 5 – 6 беспилотников. Причем, как замечает "Бача", иногда дроны в табуне летят на разных высотах. Также дроны залетают с разных направлений. Иногда и одновременно.



Бойцы мобильной группы на позиции / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Относительно того, почему "Шахеды" долетают до польских границ или же, как было 5 октября, до Львова, то "Бача" объясняет это несколькими причинами. Первая заключается в количестве дронов, которые применяет враг. Почти каждую ночь россияне запускают их по разным маршрутам и это позволяет им выявить, где участки защищены слабее и где можно пролететь. А также дроны часто летят через Беларусь.

Они прощупывают, где стоят огневые группы и где их нет. И по этим данным задают такой путь. Также дроны облетают через Беларусь и где-то на западе уже "выпрыгивают" к нам,

– объясняет "Бача".

Также работа осложнена и тем, что россияне меняют дроны. Например, сейчас по Украине запускают реактивные "Шахеды" и дроны со шрапнелями, чтобы наносить максимальный вред гражданским.

И не последнее препятствие – погодные условия. Облачность, дождь и мороз усложняют работу наших бойцов. Дождь, например, заливает прицелы. А эта осень у нас выдается дождливой, поэтому представьте, в каких условиях военные уничтожают российские дроны.

Кроме того, еще одной серьезной проблемой является то, что враг охотится на мобильные группы и есть случаи, когда россияне запускали "Шахеды" именно на МОГ.

Они даже начали охоту на огневые группы. На дронах установлены камеры, которые летят, обнаруживают группы и работают по ним. Я так понимаю, они чувствуют угрозу от нас,

– говорит командир.

И "Бача" добавляет, что у нас есть способы противодействовать такой "охоте" со стороны россиян, но они пока остаются в тайне.

Почему всем надо быть в укрытии во время работы ПВО?

За спинами экипажа мобильной огневой группы села и города, где кто-то пережидает тревогу в подвале, бомбоубежище, станции метро или на паркинге. Но, к сожалению, мы привыкаем к сумасшедшей реальности, в которой живем. Поэтому часть людей не ходит в укрытие во время тревог. Кто-то испытывает удачу, кто-то же верит в ПВО.

Командир экипажа "Бача" отмечает, что очень важно находиться в укрытиях во время тревоги. Боевая работа может иметь последствия, обломки никуда не исчезают сами по себе. И никто не может предсказать, что и куда прилетит.

Есть видео, на которых мы не раз видели, как после прилета дома разрушаются от первого и до последнего этажа. И никогда нельзя предсказать, куда влетит "Шахед" – в 1, 10 или 20 этаж,

– объясняет "Бача".

Поэтому командир призывает людей не пренебрегать своей жизнью, реагировать на тревогу и переходить в укрытия.

"Атака показала, кто есть кто": что говорят бойцы о "Шахедах", которые залетели в Польшу

Что только россияне не используют в войне против Украины – крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, "вундерваффе" в виде "Орешника", ударные дроны, ствольную и реактивную артиллерию и много других средств. Мобильные огневые группы работают на уничтожение ракет и дронов.

С учетом того, что определенные типы ракет, особенно баллистические, трудно уничтожать даже большим системам ПВО, то очевидно, что у МОГ есть шансы поражать крылатые ракеты. Однако командир экипажа говорит, что за последнее время в их зоне ответственности работы с ракетами не было, зато чуть ли не каждую ночь летают дроны.

И дроны, при этом, тоже разные. Летают и реактивные "Шахеды" и дроны со шрапнелями, которые мы уже упоминали, и цель которых нанести максимально много вреда даже после сбивания. Но также часто россияне запускают пустые дроны – без боевой части. Такие, например, летели 10 сентября 2025 года в Польшу.

Но бойцы мобильной группы говорят, что отличить "Шахед" с боевой частью и без нее возможно прежде всего по звуку.

У муляжа звук другой – он легче. И этим он отличается от дрона, который несет боевую часть. Там такой тяжелый звук. И сам по себе такой дрон больше и тяжелее,

– объясняет "Лев", помощник пулеметчика.

Упоминание об атаке дронов на Польшу заставило бойцов улыбнуться. "Бача" говорит, что наблюдал за тем, как авиация НАТО пыталась сбивать "Шахеды".

Нельзя сказать, что страны НАТО умеют что-то лучше нас. Я понимаю, что у них лучше обеспечение и развитие, но эта атака "Шахедов" показала, кто есть кто и как в реальной жизни работают их войска,

– говорит "Бача".



Страны НАТО сбивают дроны дорогими ракетами, в Украине – пулеметом / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

"Завариваем чай и ждем": как проходят дежурства бойцов МОГ и что их мотивирует

На улице становится все холоднее, и хоть на термометре еще видно +, но по ощущениям так и не сказать. Особенно, если приходится патрулировать небо всю ночь.

"Лев" говорит, что словами не описать, насколько тяжелыми бывают такие ночи, ведь нужно быть постоянно внимательным, реагировать на информацию, которой во время атак много и, конечно, работать. И все же помощник пулеметчика говорит, что никто не жалуется и готов работать.

Когда холодно – завариваем чай и ждем их (дроны, – 24 Канал). Я даже не знаю, как объяснить, насколько трудно на боевом дежурстве. Когда ты всю ночь стоишь, то под утро очень хочется спать. И в основном все время приходится проводить на улице,

– объясняет "Лев".

Хотя атаки часто не прекращаются с наступлением утра и, как сегодня, дроны чуть ли не весь день атакуют северные области. "Лев" предполагает, что таким образом россияне хотят истощить украинцев, и, в частности, мобильные группы, чтобы они просто не имели возможности отдохнуть после дежурств.

И "Лев", и "Бача" говорят, что пошли в огневую группу, чтобы спасать жизни, и это остается основной мотивацией для них работать дальше.

С боевым духом у нас все прекрасно. Мы понимаем, что за нашими спинами – наши дети, родные, близкие, знакомые. То есть мы не имеем права терять боевой дух,

– говорит "Бача".



"Бача" и "Лев" на позиции / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Если кто-то также хочет стать частью мобильной огневой группы, то, по словам командира экипажа МОГ, нужно иметь желание, развиваться и учиться. Всему необходимому новобранцев обучают.

Пока мы возвращались в Киев, бойцы мобильных групп заступали на новое дежурство – впереди еще одна ночь, когда в нашем небе снова будет слышен рев "Шахедов". Но их будут ждать наши защитники неба.