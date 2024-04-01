Є багато нюансів: чи вдасться росіянам модернізувати ракету Х-101

Росія розпочала виробництво модернізованої крилатої ракети Х-101 з двома бойовими частинами. Тепер бойова частина важить приблизно 800 кілограмів, що вдвічі більше, ніж у попередній версії ракети, де було 400 кілограмів.

Наразі ми не можемо говорити про нові загрози від цієї зброї. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що Росія намагається модернізувати багато свого озброєння.

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Чого очікувати від нової ракети

Окупанти не полишають спроб створити нові види зброї, але не всі вони можуть полетіти й завдати удару. Тому варто дочекатися, коли стане зрозумілим, чи взагалі ця ракета може злетіти. Бо проєктів з модернізації країна-агресорка запустила дуже багато.

Найперше ракета має пройти випробування. Далі стане зрозуміло, чи не постраждає дальність Х-101 через збільшення її бойової частини та чи не зміняться тактико-технічні характеристики з погляду наведення, прицілювання, електроніки. Всі ці питання залишаються відкритими,

– сказав Олександр Мусієнко.

Тож про цю ракету можна буде з певністю говорити тільки після її бойового використання. Тоді, коли її матимуть змогу дослідити українські експерти в лабораторіях. Цілком ймовірно, що окупанти поки не застосовуватимуть ракету, бо має пройти низка випробувань.

Які загрози виникають

Треба зрозуміти, що вага ракети зростає. Відповідно для того, щоб зберегти дальність, треба змінювати двигун, його параметри, потужність, а найголовніше, чи не буде після цього змінюватися дистанція польоту. Бо модернізувати – це означає практично переробити.

Після цього змінюються параметри зброї. Адже збільшення бойової частини вдвічі – це суттєві зміни. Зрозуміло, що під час проєктування ракета Х-101 готувалася під одну бойову частину. Від цього залежав корпус, електроніка, система керування, двигун. Все це було розподілено.

Якщо збільшується бойова частина, то відповідно збільшується вага, площа, треба думати про двигун, електроніку та про ще багато нюансів. Тому подивимось, чи вона взагалі полетить,

– додав Мусієнко.

Звісно, якщо все-таки це станеться, то більша бойова частина означатиме більші руйнування під час ураження. Але з погляду роботи ППО – ніяких змін немає. Ймовірно, модернізована ракета стане ще помітнішою для систем, які можуть її збити.

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