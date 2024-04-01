Есть много нюансов: удастся ли россиянам модернизировать ракету Х-101

Россия начала производство модернизированной крылатой ракеты Х-101 с двумя боевыми частями. Теперь боевая часть весит примерно 800 килограммов, что вдвое больше, чем в предыдущей версии ракеты, где было 400 килограммов.

Сейчас мы не можем говорить о новых угрозах от такого оружия. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что Россия пытается модернизировать много своего вооружения.

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Чего ожидать от новой ракеты

Оккупанты не оставляют попыток создать новые виды оружия, но не все они могут полететь и нанести удар. Поэтому стоит дождаться, когда станет понятным, вообще ли эта ракета может взлететь. Потому что проектов по модернизации страна-агрессор запустила очень много.

Прежде всего ракета должна пройти испытания. Далее станет понятно, не пострадает ли дальность Х-101 из-за увеличения ее боевой части и не изменятся ли тактико-технические характеристики с точки зрения наведения, прицеливания, электроники. Все эти вопросы остаются открытыми,

– сказал Александр Мусиенко.

Поэтому об этой ракете можно будет с уверенностью говорить только после ее боевого использования. Тогда, когда ее смогут исследовать украинские эксперты в лабораториях. Вполне вероятно, что оккупанты пока не будут применять ракету, потому что должен пройти ряд испытаний.

Какие угрозы возникают

Надо понять, что вес ракеты растет. Соответственно для того, чтобы сохранить дальность, надо менять двигатель, его параметры, мощность, а самое главное, не будет ли после этого меняться дистанция полета. Потому что модернизировать – это означает практически переделать.

После этого меняются параметры оружия. Ведь увеличение боевой части вдвое – это существенные изменения. Понятно, что во время проектирования ракета Х-101 готовилась под одну боевую часть. От этого зависел корпус, электроника, система управления, двигатель. Все это было распределено.

Если увеличивается боевая часть, то соответственно увеличивается вес, площадь, надо думать о двигателе, электронике и о еще многих нюансах. Поэтому посмотрим, вообще ли она полетит,

– добавил Мусиенко.

Конечно, если все-таки это произойдет, то большая боевая часть будет означать большие разрушения при поражении. Но с точки зрения работы ПВО – никаких изменений нет. Вероятно, модернизированная ракета станет еще заметнее для систем, которые могут ее сбить.

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