Могли б спокійно обійтись і одним, – геральдист пояснив, що не так із Великим гербом

Верховна Рада підтримала законопроєкт про Великий герб. Дискусія про те, чи потрібен він Україні – відбувається давно.

Більша частина країн – має лише один герб. Про це в ефірі 24 каналу розповів геральдист Андрій Гречило.

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За його словами, наша держава може мати тільки один герб. В цьому немає жодної проблеми.

Україна може спокійно обійтись і одним гербом, як обходяться більшість країн світу,

– відзначив Гречило.

Попри це, якщо все ж і запроваджувати Великий герб, то варто узгодити його, як вважає геральдист, із фахівцями та політичними силами.

"Якби все зробили якісно та професійно, жодних заперечень в опозиційних силах у парламенті та у фахівців не було б (щодо Великого герба – 24 канал)", – відзначив експерт.

Які елементи має Великий герб? Великий герб має 4 основні елементи: 1 – малий Герб або княжий знак Володимира Великого; 2 – символ війська Запорізького – козак з мушкетом; 3 – покровитель Києва Архангел Михаїл; 4 – символ Галицько-Волинської держави лев.

Що не так із Великим гербом

Геральдист пояснив, що над композицією розміщена так звана "корона гідності", яка в геральдиці вказує на власника герба.

Якщо ж мовиться про державні герби, як правило, така корона показує статус конституційної монархії, а наша держава є республікою.

Деякі країни, наприклад Угорщина, теж використали на своїх державних символах схожі корони. Але країна апелювала не до символу монархії, а до національної святині – корони Святого Іштфана.

. Корона Святого Іштфана – один із головних символів угорської державності. Її друга назва — "Свята корона Угорщини".

"Невідомо, як виглядав вінець Володиира Великого чи Ярослава Мудрого. Про корону Данила Галицького теж мало джерел, які не дають повністю її реконструювати", – розповів Гречило.



Як виглядає герб Угорщини / Фото з Вікіпедії

"Використання цього символу є безглуздям. Ми себе показуємо не за тих, ким насправді є", – висловив думку фахівець.

Ще однією помилкою, як розповів геральдист, є 2 фігури тримачів, які топчуться ногами по синьо-жовтій стрічці. На деяких гербах інших країн тримачі теж стоять на стрічках, але одноколірних.

"Декларувати подібну дурницю і зневагу до національного прапора у державному гербі однозначно не можна", – відзначив Гречило.

Геральдист прокоментував Великий герб: дивіться відео