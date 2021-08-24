Законопроєкт підтримали 257 народних обранців. Президентський закон ухвалили в першому читанні.

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В України тепер є великий Герб

На 30-у річницю проголошення незалежності в Україні офіційно з'явився великий Державний Герб. Автором нового символу держави став Олексій Кохан.

Великий Державний Герб України містить у собі 4 основні елементи:

княжий знак Володимира Великого, тобто малий Герб;

корону Ярослава Мудрого над тризубом;

козака з мушкетом, символу війська Запорізького;

лева, який є символом Галицько-Волинської держави.

Результати голосування депутатів

Проєкт закону представив заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, однак він зазначив, що це б мав зробити перший президент України Леонід Кравчук.

Представники партії "Європейська солідарність" відмовилася підтримували цей закон та низка представників інших інших парламентських фракцій. Також проти закону виступила частина запрошених депутатів парламенту першого скликання.

Історичний законопроєкт підтримали 257 депутатів, з них:

"Слуга народу" – 213

"Опозиційна платформа – за життя" – 0

"Європейська Солідарність" – 0

"Батьківщина" – 13

"Голос" – 0

"За майбутнє" – 9

"Довіра" – 16

Позафракційні – 6



Результати голосування за великий Державний Герб / Скриншот з відео