Законопроект поддержали 257 народных избранников. Президентский закон приняли в первом чтении.

Достойно внимания Как и 30 лет назад: в Верховную Раду торжественно внесли государственный флаг Украины

У Украины теперь есть большой Герб

На 30-ю годовщину провозглашения независимости в Украине официально появился Большой Государственный Герб. Автором нового символа государства стал Алексей Кохан.

Большой Государственный Герб Украины содержит в себе 4 основных элемента:

княжеский знак Владимира Великого, то есть малый Герб;

корону Ярослава Мудрого над трезубцем;

казака с мушкетом, символ Войска Запорожского;

льва, который является символом Галицко-Волынского государства.

Результаты голосования депутатов

Проект закона представил заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, однако он отметил, что это должен был сделать первый президент Украины Леонид Кравчук.

Представители партии "Европейская солидарность" отказалась поддерживать этот закон и ряд представителей других парламентских фракций. Также против закона выступила часть приглашенных депутатов парламента первого созыва.

Исторический законопроект поддержали 257 депутатов, из них:

"Слуга народа" – 213

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 0

"Европейская Солидарность" – 0

"Батькивщина" – 13

"Голос" – 0

"За майбутнє" – 9

"Довіра" – 16

Внефракционные – 6



Результаты голосование за Большой Государственный Герб / Скриншот с видео