Только в отличие от 1991 года, флаг в сессионный зал внесли не народные депутаты, а дети-победители конкурса "Независимость моей страны", организованного образовательным центром Верховной Рады и дети из прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Интересно Его мечта: Верховная Рада поддержала больного первого президента Кравчука в День Независимости

Внесение флага открывало заседание

Внесением государственного флага Верховная Рада начала торжественное заседание по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости Украины.

Дети, которые внесли знамя, повторили легендарный эпизод 21 августа 1991 года, когда колонна народных депутатов Верховной Рады УССР во главе с лидером "Народного движения" Вячеславом Чорновилом внесла желто-синий флаг в сессионный зал.

Внесение флага в Верховную Раду 24 августа 1991: видео

Детей, которые вносили флаг в этом году, представил председатель парламента Дмитрий Разумков. Все депутаты и гости Верховной Рады встретили юных знаменосцев овациями.

Внесение флага на торжественном заседании Верховной Рады 24 августа 2021: видео