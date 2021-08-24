Тільки на відміну від 1991 року, прапор до сесійної зали внесли не народні депутати, а діти-переможці конкурсу "Незалежність моєї країни", організованого освітнім центром Верховної Ради та діти з прифронтових населених пунктів Донецької та Луганської областей.

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Внесення прапору відкривало засідання

Внесенням державного прапора Верховна Рада розпочала урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України.

Діти, які внесли стяг, повторили легендарний епізод 21 серпня 1991 року, коли колона народних депутатів Верховної Ради УРСР на чолі з лідером "Народного руху" В'ячеславом Чорноволом внесла жовто-синій стяг до сесійної зали.

Внесення прапора до Верховної Ради 24 серпня 1991 року: відео

Дітей, які вносили прапор цього року, представив голова парламенту Дмитро Разумков. Усі депутати та гості Верховної ради зустріли юних прапороносців оваціями.

Внесення прапора на урочистому засіданні Верховної ради 24 серпня 2021 року: відео