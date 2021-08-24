Могли бы спокойно обойтись и одним, – геральдист объяснил, что не так с Большим гербом

Верховная Рада поддержала законопроект о Большом гербе. Дискуссия о том, нужен ли он Украине – происходит давно.

Большая часть стран – имеет только один герб. Об этом в эфире 24 канала рассказал геральдист Андрей Гречило.

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По его словам, наше государство может иметь только один герб. В этом нет никакой проблемы.

Украина может спокойно обойтись и одним гербом, как обходится большинство стран мира,

– отметил Гречило.

Несмотря на это, если все же и вводить Большой герб, то стоит согласовать его, как считает геральдист, со специалистами и политическими силами.

"Если бы все сделали качественно и профессионально, никаких возражений в оппозиционных силах в парламенте и у специалистов не было (относительно Большого герба – 24 канал)", – отметил эксперт.

Какие элементы имеет Большой герб? Большой герб имеет 4 основных элемента: 1 – малый Герб или княжеский знак Владимира Великого; 2 – символ войска Запорожского – казак с мушкетом; 3 – покровитель Киева Архангел Михаил; 4 – символ Галицко-Волынского государства лев.

Что не так с Большим гербом

Геральдист объяснил, что над композицией размещена так называемая "корона достоинства", которая в геральдике указывает на владельца герба.

Если же говорится о государственных гербах, как правило, такая корона показывает статус конституционной монархии, а наше государство является республикой.

Некоторые страны, например Венгрия, тоже использовали на своих государственных символах похожие короны. Но страна апеллировала не к символу монархии, а к национальной святыне – короне Святого Иштфана.

. Корона Святого Иштфана – один из главных символов венгерской государственности. Ее второе название – "Святая корона Венгрии".

"Неизвестно, как выглядел венец Володимира Великого или Ярослава Мудрого. О короне Даниила Галицкого тоже мало источников, которые не дают полностью ее реконструировать", – рассказал Гречило.



Как выглядит герб Венгрии / Фото из Википедии

"Использование этого символа является бессмыслицей. Мы себя выдаем не за тех, кем на самом деле являемся", – высказал мнение специалист.

Еще одной ошибкой, как рассказал геральдист, являются 2 фигуры держателей, которые топчутся ногами по сине-желтой ленте. На некоторых гербах других стран держатели тоже стоят на лентах, но одноцветных.

"Декларировать подобную ерунду и пренебрежение к национальному флагу в государственном гербе однозначно нельзя", – отметил Гречило.

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