Могли уразити літак і завод з виробництва БпЛА: Україна вдарила по Росії "Нептунами" та дронами
Україна вночі у вівторок, 25 листопада, за допомогою власної зброї атакувала низку стратегічних об’єктів окупантів, завдавши противнику втрат, є пошкодження.
Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які наслідки атаки на Росію?
Згідно з оприлюдненою інформацією, у Таганрозі Ростовської області вдалося уразити Авіаремонтний завод "ТАНТК імені Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва безпілотників "Молнія" – "Атлант Аеро".
Внаслідок удару по першому заводу, ймовірно, уражено експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Крім вищезгаданого, українські сили завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс", розташованого у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї Росії.
За попередніми даними, у Новоросійську вдалося уразити нафтові стендери, це пристрої наливу або зливу нафти до танкерів. Також під ударом, імовірно, опинилася пускова установка зі складу ЗРК С-400.
Ступінь завданих збитків уточнюється. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил Росії триватиме до повного припинення російської збройної агресії Росії проти України,
– резюмували у Генштабі.
Яких втрат завдали ворогу раніше?
- Увечері 24 листопада столичний регіон Росії атакували дрони. Зокрема, під масованою атакою опинився підмосковний Зеленоград. Там оголошували евакуацію через те, що по населеному пункту нібито стріляли ракетами.
- Минулої ночі БпЛА атакували Кстово в Нижегородській області. Там чули близько 10 вибухів. Атака могла відбутися на заводи "Лукойл-Ніжньогороднефтеоргсинтез" і нафтохімічне підприємство "СІБУР-Кстово".
- Ще раніше безпілотники атакували Шатуру у Московській області, внаслідок чого почалася пожежа на місцевій ГРЕС. Це важлива теплова електростанція, що забезпечувала опалення для всього регіону.