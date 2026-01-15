Де вдарять морози до -23, і коли випаде сильний сніг в Україні
- В Україні 15 січня очікується помірний сніг, за винятком північних областей, Черкащини, Закарпаття та Прикарпаття, значний сніг вдень випаде у Приазов'ї.
- Температури повітря вночі знизяться до -23 градусів, вдень очікується від 8 до 15 градусів морозу, на півдні та південному сході – від 2 до 9 градусів морозу.
В Україні подекуди випаде значний сніг. Також затримаються сильні морози, місцями температурні показники знизяться до -23.
Сильних шквалів вітру чекати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Де випаде сніг?
В Україні 15 січня очікується помірний сніг, за винятком більшості північних та Черкаській областях, а також Закарпаття та Прикарпаття. Значний сніг та мокрий сніг вдень випаде у Приазов'ї.
Протягом наступних двох діб лише у південно-східній та східній частинах країни можливий незначний сніг. Водночас значні опади у Приазов'ї затримаються ще 16 січня. На дорогах буде ожеледиця.
Які морози вдарять в Україні?
У четвер, 15 січня температура повітря у денний час коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів морозу. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході буде від 0 до 6 градусів морозу.
В усіх інших регіонах протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 14 градусів морозу. Впродовж наступних двох діб відчутних температурних змін не передбачається.
Температура повітря протягом ночі становитиме від 13 до 20 градусів морозу, подекуди очікується від 21 до 23 градусів морозу. У денний час погода також буде холодною.
Протягом дня, згідно з прогнозом, передбачається від 8 до 15 градусів морозу, у південній та південно-східній частинах вночі буде від 6 до 13 градусів морозу, а вдень від 2 до 9 градусів морозу.
Якою буде погода?
Зазначимо, що відчутного потепління найближчими днями поки не передбачається. Водночас сильних знижень температурних показників та снігопадів також чекати не варто.
Також зауважимо, що цього тижня через надходження арктичного повітря в окремих регіонах країни нічні температурні показники можуть знизитися до навіть 25 градусів морозу.