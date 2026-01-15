Де вдарять морози до -23, і коли випаде сильний сніг в Україні

В Україні подекуди випаде значний сніг. Також затримаються сильні морози, місцями температурні показники знизяться до -23.

Сильних шквалів вітру чекати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Сибірські морози насуваються на Україну: коли прийде нова хвиля холоду

Де випаде сніг?

В Україні 15 січня очікується помірний сніг, за винятком більшості північних та Черкаській областях, а також Закарпаття та Прикарпаття. Значний сніг та мокрий сніг вдень випаде у Приазов'ї.

Протягом наступних двох діб лише у південно-східній та східній частинах країни можливий незначний сніг. Водночас значні опади у Приазов'ї затримаються ще 16 січня. На дорогах буде ожеледиця.

Які морози вдарять в Україні?

У четвер, 15 січня температура повітря у денний час коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів морозу. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході буде від 0 до 6 градусів морозу.

В усіх інших регіонах протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 14 градусів морозу. Впродовж наступних двох діб відчутних температурних змін не передбачається.

Температура повітря протягом ночі становитиме від 13 до 20 градусів морозу, подекуди очікується від 21 до 23 градусів морозу. У денний час погода також буде холодною.

Протягом дня, згідно з прогнозом, передбачається від 8 до 15 градусів морозу, у південній та південно-східній частинах вночі буде від 6 до 13 градусів морозу, а вдень від 2 до 9 градусів морозу.

Якою буде погода?