Где ударят морозы до -23, и когда выпадет сильный снег в Украине
- В Украине 15 января ожидается умеренный снег, за исключением северных областей, Черкасской области, Закарпатья и Прикарпатья, значительный снег днем выпадет в Приазовье.
- Температуры воздуха ночью снизятся до -23 градусов, днем ожидается от 8 до 15 градусов мороза, на юге и юго-востоке – от 2 до 9 градусов мороза.
В Украине местами выпадет значительный снег. Также задержатся сильные морозы, местами температурные показатели снизятся до -23.
Сильных шквалов ветра ждать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Где выпадет снег?
В Украине 15 января ожидается умеренный снег, за исключением большинства северных и Черкасской областях, а также Закарпатья и Прикарпатья. Значительный снег и мокрый снег днем выпадет в Приазовье.
В течение следующих двух суток только в юго-восточной и восточной частях страны возможен незначительный снег. В то же время значительные осадки в Приазовье задержатся еще 16 января. На дорогах будет гололедица.
Какие морозы ударят в Украине?
В четверг, 15 января температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах от 10 до 15 градусов мороза. На Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке будет от 0 до 6 градусов мороза.
Во всех остальных регионах в течение суток столбики термометров будут показывать от 7 до 14 градусов мороза. В течение следующих двух суток ощутимых температурных изменений не предвидится.
Температура воздуха в течение ночи составит от 13 до 20 градусов мороза, местами ожидается от 21 до 23 градусов мороза. В дневное время погода также будет холодной.
В течение дня, согласно прогнозу, предполагается от 8 до 15 градусов мороза, в южной и юго-восточной частях ночью будет от 6 до 13 градусов мороза, а днем от 2 до 9 градусов мороза.
Какой будет погода?
Отметим, что ощутимого потепления в ближайшие дни пока не предвидится. В то же время сильных снижений температурных показателей и снегопадов также ждать не стоит.
Также заметим, что на этой неделе из-за поступления арктического воздуха в отдельных регионах страны ночные температурные показатели могут снизиться до даже 25 градусов мороза.