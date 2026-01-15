UAnimals закликає владу офіційно дозволити бізнесам пускати тварин у заклади

UAnimals звернулися до влади з вимогою офіційно дозволити бізнесам пускати тварин у заклади під час негоди. Ініціативу вже підтримали кілька компаній.

Зоозахисники наголосили, що нинішня ситуація є "критичною", а рішення влади покаже готовності "будувати гуманну до тварин країну". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UAnimals.

Дивіться також Де вдарять морози до -23 і коли випаде сильний сніг в Україні

До чого закликала організація?

Організація запропонувала скасувати заборону та надати бізнесам право самостійно вирішувати, чи пускати тварин на свою територію. Також наголосили, що це може врятувати їх, особливо під час низької температури на вулиці.

Собаки та коти за такої погоди перебувають на межі виживання: вони швидко втрачають тепло та енергію, знайти укриття, їжу та воду стає в рази важче, а якщо тварина хвора чи виснажена, то її шанси зменшуються до нуля,

– наголосили зоозахисники.

UAnimals вже звернулися до очільниці Кабміну Свириденко, профільних міністрів та мерів 16 міст із вимогою скасувати заборони на допуск тварин у громадські місця. Також зазначили, що зараз на законодавчому рівні це питання не врегульоване.

Як повідомили в організації, правила різняться в кожному місті. У більшості випадків діють застарілі обмеження. Через це pet-friendly бізнес ризикує, порушуючи закон.

Водночас, додають зоозахисники, опікунам тварин заборонено заходити з улюбленцями до приміщень, проте також закон не дозволяє залишати їх прив'язаними біля закладів.

Зазначається, що до ініціативи вже доєднались "Аврора", "Епіцентр", "Сільпо", "Рукавичка" та мережа заправок UPG.

Як довго в Україні будуть морози?