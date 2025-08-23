Українські морські піхотинці відновили контроль над селом Зелений Гай на Донеччині. Попри спроби ворога повернути населений пункт, він залишається підконтрольним Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Україна повернула під контроль Зелений Гай

В ОСУВ "Дніпро" повідомили про звільнення Зеленого Гаю на Донеччині. Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування російських військ та закріпили позиції в населеному пункті.

Наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом,

– йдеться в повідомленні.

Де розташований Зелений Гай, над яким відновили контроль Сили оборони: дивіться на карті

Ворог активно намагається відновити контроль над населеним пунктом і продовжує атаки на інших ділянках цього напрямку. Однак українські воїни успішно тримають оборону та дозволяють противнику просунутися далі.

Яка ситуація в Донецькій області?