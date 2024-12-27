Московське православ'я заманює українців за кордоном у свої релігійні осередки, – глава УГКЦ

Проросійські олігархи, що втекли з України за кордон, прагнуть залучити українців нової діаспори на свою сторону. Для цього за російські гроші там створюють паралельну українську громаду.

До неї, зокрема, намагаються заманити російськомовних українців. Про це Верховний архієпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Святослав розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє 24 Канал.

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Як московське православ'я заманює українських емігрантів

Блаженнійший Святослав зазначив, що вплив московського православ'я на українських емігрантів проявляється по-різному в європейських країнах, причому особливо виразні такі спроби у Німеччині.

Священників московської церкви з України залучають до соціальних центрів, де вони створюють осередки релігійного життя, куди й заманюють людей.

І потім намагання дуже прості. З наших емігрантів створити протестний потенціал, який потім буде протестувати проти політики своєї держави, який буде за "мір во всьом мірє" в контексті "руского міра",

– розповідає глава УГКЦ.

Ця ситуація стає викликом для українських громад, які існують за кордоном десятиліттями, а також для дипломатії, що протистоїть маніпуляції потребами й почуттями українців у мережі російських впливів у Європі.

За словами архієпископа, у цьому контексті важливу роль може відіграти саме церква, надаючи підтримку та поради нашим громадянам.

УГКЦ прагне розширити свою присутність за кордоном, створюючи нові місійні осередки та надаючи пастирську опіку українською мовою. У цьому її активно підтримує місцевий єпископат.

Але справді ми відчуваємо, як люди горнуться до своєї церкви. І часом ми недооцінюємо, яку роль для нашої перемоги відіграють ті люди, які силою обставин опинилися за кордоном,

– додав архієпископ.

Раніше 24 Канал повідомляв про можливу реформу пасхалії. У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, проте реформи не закінчилися.

Блаженнійший Святослав назвав момент переходу на новий календар безперечно історичним і висловив вдячність людям, які "дуже уважно слухали голосу своєї церкви".