Московское православие заманивает украинцев за границей в свои религиозные центры, – глава УГКЦ

Пророссийские олигархи, бежавшие из Украины за границу, стремятся привлечь украинцев новой диаспоры на свою сторону. Для этого за российские деньги там создают параллельную украинскую общину.

В нее, в частности, пытаются заманить русскоязычных украинцев. Об этом Верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает 24 Канал.

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Как московское православие заманивает украинских эмигрантов

Блаженнейший Святослав отметил, что влияние московского православия на украинских эмигрантов проявляется по-разному в европейских странах, причем особенно выразительны такие попытки в Германии.

Священников московской церкви из Украины привлекают в социальные центры, где они создают центры религиозной жизни, куда и заманивают людей.

И потом попытки очень просты. Из наших эмигрантов создать протестный потенциал, который потом будет протестовать против политики своего государства, который будет за "мир во всем мире" в контексте "русского мира",

– рассказывает глава УГКЦ.

Эта ситуация становится вызовом для украинских общин, которые существуют за рубежом десятилетиями, а также для дипломатии, противостоящей манипуляции потребностями и чувствами украинцев в сети российских влияний в Европе.

По словам архиепископа, в этом контексте важную роль может сыграть именно церковь, оказывая поддержку и советы гражданам.

УГКЦ стремится расширить свое присутствие за рубежом, создавая новые миссионерские центры и предоставляя пастырскую опеку на украинском языке. В этом ее активно поддерживает местный епископат.

Но действительно мы чувствуем, как люди тянутся к своей церкви. И порой мы недооцениваем, какую роль для нашей победы играют те люди, которые силой обстоятельств оказались за рубежом,

– добавил архиепископ.

Ранее 24 Канал сообщал о возможной реформе пасхалии. В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, однако реформы не закончились.

Блаженнейший Святослав назвал момент перехода на новый календарь бесспорно историческим и выразил благодарность людям, которые "очень внимательно слушали голоса своей церкви".