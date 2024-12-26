Из всех общин УГКЦ только один приход в Харьковской области попросил отсрочку перехода. Об этом верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава УГКЦ Святослав рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает 24 Канал.

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Как проходит переход на новый календарь

В прошлом церковь уже пыталась провести календарную реформу, но эти попытки потерпели неудачу и вызвали серьезные конфликты, даже так называемые "календарные войны".

Знаете, это было ощущение небывалого единодушия. Когда наш народ почувствовал, что все же церковные деятели являются их лидерами, а мы имели ощущение, что народ за нами идет,

– делится глава УГКЦ.

Момент перехода на новый календарь он назвал бесспорно историческим. По его словам, прихожане не просто хотели реформы, они жаловались на ее опоздание.

Блаженнейший Святослав выразил благодарность всем людям, которые "очень внимательно слушали голос своей церкви".

Что известно о реформе пасхалии

Однако, как отметил глава УГКЦ, реформы не закончились.

Есть вопрос реформы пасхалии. Потому что мы хотим не только Рождество праздновать, скажем так, со всем миром, но тоже и Пасху,

– рассказывает архиепископ.

УГКЦ оказалась в ситуации, когда Рождество верующие празднуют вместе, а Пасху – по-разному. Часть церкви за рубежом отмечает Пасху с Латинской церковью, тогда как в Украине, придерживаясь принципа единства с православными, его решили праздновать вместе с ними.

Блаженнейший Святослав рассказал, что имел "очень интересный разговор" со Вселенским Патриархом Варфоломеем месяц назад, и с Папой Франциском.

"Чувствуется, что следующий год будет толчком для дискуссии на вселенском уровне о необходимости и возможности реформы, совместной реформы Пасхалии. Но есть такое ощущение, что мы еще в начале очень долгого процесса", – отметил архиепископ.

Напомним, в 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства религиозных праздников перенеслись на 13 дней назад.

Ранее ПЦУ и УГКЦ придерживались старого юлианского календаря. Переход на новый важен и потому, чтобы не праздновать важные даты вместе с Россией, которая начала полномасштабную войну против Украины.