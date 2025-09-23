У Москві ввечері 22 вересня та вночі 23 вересня атакували невідомі дрони. Через це росіяни мусили перенаправляти літаки на аеропорти в інші міста своєї країни, московські летовища не приймали та не відпускали повітряні судна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеканал "Дождь".

Яка була ситуація з літаками у Росії через атаку дронів на Москву?

У ніч проти 23 вересня російська ППО буцімто знищила близько десятка безпілотників, що летіли у напрямку Москви. Як повідомив мер міста Сергій Собянін, загалом з вечора попереднього дня у небі над російською столицею "збито понад 30 дронів".

Через атаку частина рейсів "Аерофлоту" не змогла приземлитися у столиці та була скерована на запасні аеродроми в Петербурзі, Казані, Нижньому Новгороді, Ульяновську, Іжевську та Самарі.



В аеропортах Росії був колапс через невідомі дрони, що літали над Москвою / Фото "Обережно, новини"

Зокрема, пасажири рейсу Дубай – Москва розповіли виданню "Обережно, новини", що їхній літак увечері посадили в Нижньому Новгороді. Людей залишили ночувати просто в аеропорту, видавши матраци.



Росіяни мусили ночувати в аеропортах через атаку Москви невідомими дронами / Фото "Обережно, новини"

Тимчасові обмеження на польоти вночі також запроваджувалися в аеропортах Нижньокамська, Казані, Саратова та Самари.

Уже вранці 23 вересня московський мер Собянін уточнив, що ще 4 дрони, які летіли у бік Москви, також буцімто було знищено.

До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив в етері 24 Каналу, що атака дронів на Москву є надзвичайно важливою. За словами військового, вочевидь вдалося прорвати три кільця ППО довкола російської столиці, тож це свідчить про прогалини в обороні столиці країни-агресорки.

Що відомо про атаку невідомих дронів на Москву?