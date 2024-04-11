Як стати вмотивованим бійцем: військовий назвав правила, які допоможуть

Мотивація – важлива складова для кожного бійця. Зараз більшість громадян уже є мотивованими. Про це свідчить вік – середній 25 років – у якому приходять на службу.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив боєць із позивним "Фантом". За його словами, і мобілізовані мають мотивацію, оскільки розуміють, що у країні війна.

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Як вплинути на мотивацію

За словами військового, самі бійці роблять усе, аби мотивувати. Зокрема, передають бойовий досвід, який може врятувати життя. Знайомлять з певними правилами і законами батальйонів.

"Такі закони війни, як не залишити "трьохсотого", зберегти максимально життя своїх підлеглих, навчити їх виживати – оці всі правила допомагають в мотивації. Тому що людина, яка ще не поранена і йде на бойові, точно знає, що за ним прийдуть, повернуться, не залишать помирати. Це дуже важливо – це є мотивація", – зауважив він.

Відповідно мотивація має починатися вже з навчальних центрів, куди приходять військові. Від початку вони мають розуміти те, що робитимуть і з чим можуть зіткнутися на фронті.

Як позбутися страху

Страх – очевидне і найпоширеніше явище. "Фантом" наголосив, що з ним треба боротися. Оскільки через страх можна припуститися помилок, які можуть коштувати власного життя і життя побратимів.

"Бійці, які втрачають страх, також є загрозою. Тому що вони вже не бояться загинути, і йтимуть на бій, навіть коли це не потрібно. Не завжди потрібно йти холоднокровно і "вмерти красиво". Дуже важливо виконати завдання, і як уже людина себе налаштує на це виконання завдання – це основне", – відзначив він.

Важлива умовна "золота середина". А ще – знання, які вкрай важливі на війні: калібри зброї, "виходи" свої і ворожі, приблизні дистанції ураження.

"Особисто я, це трошки неправильно, змирився з тим, що я на війні і зі мною може статися будь-що. Тому я все аналізував, діяв спокійно. Знадобиться це чи ні кожному бійцю, але ключові правила – це хто біля тебе, як прикривають, аналізувати і не робити зайвих рухів", – резюмував військовий.

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