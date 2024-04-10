Українські журналісти 10 квітня розповіли, що саме врахував та проігнорував парламентський комітет. Власне, відомо, що лише частина з численних правок депутатів була схвалена.

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Зміни до мобілізації: що підтримав комітет

За інформацією медіа, профільний комітет врахував 31 правку з понад 4 тисяч, поданих народними депутатами. Висновки комітету, які стали відомі напередодні, визначають основні напрямки майбутнього закону.

Фракція вирішила підтримувати. А що обговорювати? Не буде мобілізації – не буде країни,

– зазначив народний депутат від "Слуги народу".

Попри відсутність на цей час механізму демобілізації, комітет вирішив виключити відповідну норму зі законопроєкту, плануючи створити окремий документ. Аналітики пишуть, що, вочевидь, рішення про демобілізацію після 36 місяців служби залишили на розсуд президента.

Висновки комітету включають важливі зміни, які повинен знати кожен громадянина України, що перебуває на військовому обліку. Зокрема, вони стосуються уточнення персональних даних, обмежень для ухилянтів та соціального захисту військовослужбовців.

Уточнення даних у ТЦК. Громадяни повинні уточнити свої дані протягом 60 днів після набрання законом чинності. Йдеться про цивільних осіб, які отримали 2 чи 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, а також тих громадян, які були "обмежено придатними".

Громадяни повинні уточнити свої дані протягом 60 днів після набрання законом чинності. Йдеться про цивільних осіб, які отримали 2 чи 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, а також тих громадян, які були "обмежено придатними". Обмеження для ухилянтів. Законопроєкт передбачає тимчасове обмеження права керування транспортними засобами, щонайголовніше, за рішенням суду.

Законопроєкт передбачає тимчасове обмеження права керування транспортними засобами, щонайголовніше, за рішенням суду. Соціальний захист. Військовослужбовці отримають додаткові винагороди та соціальні гарантії. Скажімо, відпустка становитиме не менше 15 календарних днів, а розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Ініціатива також визначає правила для демобілізації осіб з інвалідністю та тих, хто був звільнений з полону. Військовослужбовці, які бажають продовжити службу після полону, можуть отримати додаткову відпустку.

Важливою новацією є запровадження базової військової служби замість строкової, яку повинні будуть пройти громадяни від 18 до 25 років.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік і можуть бути призвані на службу в добровільному порядку.

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Висновок комітету також схвалює зміни до консульських послуг для військовозобов'язаних, зокрема необхідність наявності військово-облікових документів для отримання певних документів за кордоном.

Однак разом з тим важливо, що станом на 10 квітня Верховна Рада не проголосувала в другому читанні за відповідну ініціативу. Певні положення, навіть якщо їх схвалив комітет, можуть зазнати змін.