Украинские журналисты 10 апреля рассказали, что именно учел и проигнорировал парламентский комитет. Собственно, известно, что только часть из многочисленных поправок депутатов была одобрена.

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Изменения в мобилизации: что поддержал комитет

По информации медиа, профильный комитет учел 31 правку из более 4 тысяч, поданных народными депутатами. Выводы комитета, которые стали известны накануне, определяют основные направления будущего закона.

Фракция решила поддерживать. А что обсуждать? Не будет мобилизации – не будет страны,

– отметил народный депутат от "Слуги народа".

Несмотря на отсутствие в настоящее время механизма демобилизации, комитет решил исключить соответствующую норму из законопроекта, планируя создать отдельный документ. Аналитики пишут, что, очевидно, решение о демобилизации после 36 месяцев службы оставили на усмотрение президента.

Выводы комитета включают важные изменения, которые должен знать каждый гражданин Украины, состоящий на воинском учете. В частности, они касаются уточнения персональных данных, ограничений для уклонистов и социальной защиты военнослужащих.

Уточнение данных в ТЦК. Граждане должны уточнить свои данные в течение 60 дней после вступления закона в силу. Речь идет о гражданских лицах, которые получили 2 или 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022, а также тех граждан, которые были "ограниченно годными".

Граждане должны уточнить свои данные в течение 60 дней после вступления закона в силу. Речь идет о гражданских лицах, которые получили 2 или 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022, а также тех граждан, которые были "ограниченно годными". Ограничения для уклонистов. Законопроект предусматривает временное ограничение права управления транспортными средствами, самое главное, по решению суда.

Законопроект предусматривает временное ограничение права управления транспортными средствами, самое главное, по решению суда. Социальная защита. Военнослужащие получат дополнительные вознаграждения и социальные гарантии. Скажем, отпуск составит не менее 15 календарных дней, а размер единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащего устанавливается на уровне 15 миллионов гривен.

Обратите внимание! Инициатива также определяет правила для демобилизации лиц с инвалидностью и тех, кто был освобожден из плена. Военнослужащие, желающих продолжить службу после плена, могут получить дополнительный отпуск.

Важной новацией является введение базовой военной службы вместо срочной, которую должны будут пройти граждане от 18 до 25 лет.

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет и могут быть призваны на службу в добровольном порядке.

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Заключение комитета также одобряет изменения в консульских услугах для военнообязанных, в частности необходимость наличия военно-учетных документов для получения определенных документов за рубежом.

Однако вместе с тем важно, что по состоянию на 10 апреля Верховная Рада не проголосовала во втором чтении за соответствующую инициативу. Определенные положения, даже если их одобрил комитет, могут претерпеть изменения.