Об этом в интервью The Times заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева. При этом в ЦПД уже опровергли информацию о возможной мобилизации женщин. Сейчас ни в одном законопроекте об этом речь не идет.
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Мобилизация женщин
"Согласно Конституции, обязанностью каждого украинца является защита своей страны, поэтому вполне правильно, что женщины также служат. Наш северный сосед просто так не исчезнет. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это означает, что мы должны обучать мужчин и женщин быть готовыми к войне", – заявила Оксана Григорьева.
В статье говорится, что среди женщин, которые служат в украинской армии, менее десятой части выполняют активные боевые задачи, а остальные работают медиками, разведчиками и администраторами.
При этом, почти все они являются добровольцами, поскольку обязательного призыва для женщин не существует, хотя женщины, которые имеют медицинское образование, теперь обязаны зарегистрироваться в местном ТЦК.
Вопрос не стоит на повестке дня
В Центре противодействия распространению дезинформации сообщили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.
Там отметили, что сейчас в инфопространстве активно распространяют информацию, что якобы в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.
"Поэтому распространяемая информация – фейковая", – отметили в ЦПД.
Там объяснили, что украинское правительство пока не рассматривает вопрос мобилизации женщин. И напомнили, что женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно добровольно.