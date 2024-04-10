Об этом в интервью The Times заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева. При этом в ЦПД уже опровергли информацию о возможной мобилизации женщин. Сейчас ни в одном законопроекте об этом речь не идет.

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Мобилизация женщин

"Согласно Конституции, обязанностью каждого украинца является защита своей страны, поэтому вполне правильно, что женщины также служат. Наш северный сосед просто так не исчезнет. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это означает, что мы должны обучать мужчин и женщин быть готовыми к войне", – заявила Оксана Григорьева.

В статье говорится, что среди женщин, которые служат в украинской армии, менее десятой части выполняют активные боевые задачи, а остальные работают медиками, разведчиками и администраторами.

Справка. Сейчас в ВСУ служат 65 000 женщин – это примерно на 40% больше, чем в 2021 году, за год до полномасштабного вторжения России.

При этом, почти все они являются добровольцами, поскольку обязательного призыва для женщин не существует, хотя женщины, которые имеют медицинское образование, теперь обязаны зарегистрироваться в местном ТЦК.

Вопрос не стоит на повестке дня

В Центре противодействия распространению дезинформации сообщили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

Там отметили, что сейчас в инфопространстве активно распространяют информацию, что якобы в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.

Важно! Ни один закон, который касается мобилизации, не предусматривает мобилизации женщин.

"Поэтому распространяемая информация – фейковая", – отметили в ЦПД.

Там объяснили, что украинское правительство пока не рассматривает вопрос мобилизации женщин. И напомнили, что женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно добровольно.