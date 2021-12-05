Моторошна аварія на трасі Київ – Чоп: загинув батько та двоє синів
Джерело:фейсбук Олексія Білошицького
На трасі Київ – Чоп відбулось лобове зіткнення автомобілів. Через це троє пасажирів автівки Daewoo Lanos загинули на місці.
Аварія трапилась орієнтовно о 17:41 5 грудня. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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У аварії на Житомирській трасі загинув батько та двоє синів
Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім'ю і забрала життя трьох людей – батька та дітей – хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні,
– написав правоохоронець.
Він повідомив, за попередньою інформацією:
- водійка авто Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху;
- це призвело до зіткнення з вантажівкою Daf;
- внаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці.
За даними Олексія Білошицького, такі наслідки зумовило щонайменше виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру; ремені безпеки не були пристебнуті; не було дитячих крісел; а також літня гума.
Внаслідок лобового зіткнення загинув чоловік та 2 дітей / Фото з фейсбук Олексія Білошицького.
Коротко про нещодавну аварію за участі поліцейського
- 4 грудня біля села Нові Петрівці під Києвом трапилася аварія за участю поліцейського. Попередньо відомо, що 32-річного правоохоронець став винуватцем ДТП.
- Поліцейський за кермом Volkswagen Passat врізався у "ЗАЗ-Таврія", у якому перебували троє людей.
- Двоє людей загинули: 23-річний пасажир на місці, а 22-річна дівчина – у лікарні. Ще один постраждалий 23-річний водій "ЗАЗ-Таврія" перебуває в лікарні.
- 24 листопада у Києві двоє чоловіків напали на 26-річного правоохорнця. Коли той намагався втекти від нападників, то потрапив під колеса автомобіля і загинув. Правоохоронці взяли зловмисників під варту.
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Повний текст публікації Олексія Білошицького
Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей — батька та дітей — хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні.
О 17:41 на 141 кілометрі траси М-06 "Київ — Чоп", попередньо, водійка, керуючи авто Daewoo Lanos, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. Унаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці пригоди.
Що зумовило такі наслідки?
Щонайменше:
- Виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру;
- Ремені безпеки не пристебнуті;
- Дитячі крісла відсутні;
- Літня гума.
"Лоб в лоб" – саме ці ДТП одні з найстрашніших, що трапляються на дорогах. Як правило, потерпілі та загиблі — їхні невід’ємні супутники.
Дуже часто, навіть за умови дотримання правил особистої безпеки, після таких ДТП не виживають. Але, коли жодні із заходів не дотримані — шанси мізерні.
Небезпека таких ДТП для водіїв і пасажирів дуже і дуже висока, навіть на невеликій швидкості.
Звісно, часто від таких маневрів рятують "відбійники". Але не всі ділянки наших трас міжнародного значення, поки що, мають належну ширину і обладнані транспортними огородженнями ("відбійниками"), хоча це має бути зроблено в усіх місцях, де це дозволить ландшафт.
Тому, здійснюючи маневр із виїздом на зустрічну смугу, три рази переконайтесь, чи дійсно це безпечно і, чи зможете ви завершити цей маневр вчасно.
Якщо є сумніви хоча б трохи – краще не виїжджайте за зустрічну. Зробіть це пізніше, коли буде безпечно. Приїдете на 10 хвилин пізніше, вони не вартують вашого життя і життя ваших близьких.