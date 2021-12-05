Моторошна аварія на трасі Київ – Чоп: загинув батько та двоє синів

На трасі Київ – Чоп відбулось лобове зіткнення автомобілів. Через це троє пасажирів автівки Daewoo Lanos загинули на місці.

Аварія трапилась орієнтовно о 17:41 5 грудня. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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У аварії на Житомирській трасі загинув батько та двоє синів

Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім'ю і забрала життя трьох людей – батька та дітей – хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні,

– написав правоохоронець.

Він повідомив, за попередньою інформацією:

водійка авто Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху;

це призвело до зіткнення з вантажівкою Daf;

внаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці.

За даними Олексія Білошицького, такі наслідки зумовило щонайменше виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру; ремені безпеки не були пристебнуті; не було дитячих крісел; а також літня гума.

Внаслідок лобового зіткнення загинув чоловік та 2 дітей / Фото з фейсбук Олексія Білошицького.

Коротко про нещодавну аварію за участі поліцейського

4 грудня біля села Нові Петрівці під Києвом трапилася аварія за участю поліцейського. Попередньо відомо, що 32-річного правоохоронець став винуватцем ДТП.

Поліцейський за кермом Volkswagen Passat врізався у "ЗАЗ-Таврія", у якому перебували троє людей.

Двоє людей загинули: 23-річний пасажир на місці, а 22-річна дівчина – у лікарні. Ще один постраждалий 23-річний водій "ЗАЗ-Таврія" перебуває в лікарні.

24 листопада у Києві двоє чоловіків напали на 26-річного правоохорнця. Коли той намагався втекти від нападників, то потрапив під колеса автомобіля і загинув. Правоохоронці взяли зловмисників під варту.

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Повний текст публікації Олексія Білошицького

Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей — батька та дітей — хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні.

О 17:41 на 141 кілометрі траси М-06 "Київ — Чоп", попередньо, водійка, керуючи авто Daewoo Lanos, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. Унаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці пригоди.

Що зумовило такі наслідки?

Щонайменше:

Виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру;

Ремені безпеки не пристебнуті;

Дитячі крісла відсутні;

Літня гума.

"Лоб в лоб" – саме ці ДТП одні з найстрашніших, що трапляються на дорогах. Як правило, потерпілі та загиблі — їхні невід’ємні супутники.

Дуже часто, навіть за умови дотримання правил особистої безпеки, після таких ДТП не виживають. Але, коли жодні із заходів не дотримані — шанси мізерні.

Небезпека таких ДТП для водіїв і пасажирів дуже і дуже висока, навіть на невеликій швидкості.

Звісно, часто від таких маневрів рятують "відбійники". Але не всі ділянки наших трас міжнародного значення, поки що, мають належну ширину і обладнані транспортними огородженнями ("відбійниками"), хоча це має бути зроблено в усіх місцях, де це дозволить ландшафт.

Тому, здійснюючи маневр із виїздом на зустрічну смугу, три рази переконайтесь, чи дійсно це безпечно і, чи зможете ви завершити цей маневр вчасно.

Якщо є сумніви хоча б трохи – краще не виїжджайте за зустрічну. Зробіть це пізніше, коли буде безпечно. Приїдете на 10 хвилин пізніше, вони не вартують вашого життя і життя ваших близьких.