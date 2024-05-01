У Гаазі можуть видати ордери на арешт лідерів Ізраїлю: що відбувається та яких наслідків чекати

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Як стверджує низка американських видань, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі нібито готується видати ордери на арешти ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта.

Що таке МКС, яку силу та юрисдикцію має, чи поставлять такі рішення ізраїльських лідерів в один ряд з Омаром аль-Баширом, Муаммаром Каддафі та Путіним – пояснює 24 Канал.

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Міжнародний кримінальний суд – це Гаазький трибунал?

Ні.

МКС – це окрема структура, що діє на підставі міждержавного договору, відомого як Римський статут і прийнятого в 1998 році. Цей суд розглядає справи про геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Стара та нова будівля МКС у Гаазі / Фото МКС

МКС часто плутають із "Гаазьким трибуналом" (навіть поважні колеги з "Вокс"). Загалом це давній медійний штамп і мем, оскільки так називали російські ЗМІ Міжнародний трибунал для колишньої Югославії (МТКЮ чи в англійській версії ICTY), що діяв з 1993 по 2017 роки.

Це спеціально утворений на підставі рішення Радбезу ООН трибунал, що розглядав виключно злочини під час війни в колишній Югославії (хедлайнерами процесу були Слободан Мілошевич, Радко Младич та Радован Караджич).



Будівля в Гаазі, де проходили слухання МТКЮ або, якщо хочете, того самого "Гаазького Трибуналу"

На відміну від МТКЮ, МКС, що також має штаб-квартиру у Гаазі, є постійним судом і розглядає всі позови про вчинення відповідних злочинів, а не є спеціально створеною установою під конкретний кейс.



Палац Миру в Гаазі, що є рідною домівкою для Міжнародного суду ООН

Також у Гаазі розташований і Міжнародний Суд ООН, який розглядає правові суперечки між державами та ухвалює обов’язкові до виконання рішення. На відміну від МКС цей суд не може судити або карати окремих осіб.

Натомість МКС – може. Цей суд не входить до структури ООН і є незалежною інституцією. Ця інстанція є першою та останньою, вироки МКС не можна оскаржити .

. Щоправда, правова база роботи МКС не достатньо врегульована, тому фактично не існує належних механізмів забезпечення дії вироків і навіть тих самих ордерів. Крім того, судити не можна заочно, тобто доки умовний Путін не потрапить до Гааги.

Чому справу Ізраїлю розглядає саме МКС

Ізраїль не ратифікував Римський статут (як, наприклад, США та Іран), проте це зробила Палестинська автономія у 2015 році. Тобто на Сектор Гази, що є її частиною, де-факто поширюється юрисдикція МКС.

Отже, держави, які ратифікували Римський статут, можуть позиватись до МКС на дії, вчинені Ізраїлем, який цього не зробив.

Так, наприклад, зробила Південно-Африканська Республіка (ПАР) після вбивства ЦАХАЛом учасників гуманітарної місії World Central Kitchen у Газі.

Ізраїль визнав свою вину за інцидент і пообіцяв покарати винних, проте юристи з ПАР наголошують, що це був не нещасний випадок, а системне порушення , що є частиною ширшого злочину – геноциду палестинського населення анклаву, відомого як Сектор Гази.

і пообіцяв покарати винних, проте юристи з ПАР наголошують, що , що є частиною ширшого злочину – геноциду палестинського населення анклаву, відомого як Сектор Гази. Геноцид, на думку авторів позову, полягає в саботажі поставки до зони бойових дій гуманітарних вантажів, а також надмірній жорстокості під час воєнної операції.

Зверніть увагу! Також ПАР наприкінці 2023 року звернулася до Міжнародного суду ООН з приводу воєнної операції Ізраїля в Гаазі, яку африканці вважають геноцидом. Суд видав тимчасове рішення, яке не наказувало Ізраїлю негайно припинити військову операцію в Газі, проте передбачало, щоб Ізраїль негайно вдався до конкретних кроків, аби не допускати дій, що можуть бути актами геноциду і не дозволяти знищення доказів дій, які можуть вважатися геноцидом.

Як показали подальші події, розмиті формулювання призвели до вільного трактування ЦАХАЛом, що мало наслідком велику кількість жертв серед цивільних. З іншого боку, далеко не факт, що навіть пряма заборона зупинила б війну, як вона не зупинила російську геноцидну агресію проти України. Утім, порушення Росією запобіжних заходів стало аргументом для накладання на державу-агресора міжнародних санкцій. Зазначимо, що крім позову ПАР до Міжнародного суду ООН, до Суду звернулася держава Нікарагуа (до речі, вірний союзник Росії) – країна подала скаргу на Німеччину з вимогою, щоб та припинила допомогу Ізраїлю.

Критики Ізраїлю говорять, що його воєнна операція вже давно вийшла за межі протистояння з ХАМАС і перетворилася на війну з палестинцями. Ізраїль звинувачують у гуманітарній катастрофі в Секторі Гази й в тому, що військова операція в Газі спричинила смерть 33 000 людей та перетворила 1,7 мільйона місцевих мешканців на біженців. Зазначимо, що це ще не офіційне звинувачення від МКС.

Чому Ізраїль звинувачують у надмірній силі?

За статистику в Газі відповідає терористичне угруповання ХАМАС, яке там є "законною владою". Терористи ХАМАС захопили владу в анклаві після перемоги на виборах в цій частині Палестинської автономії у 2006 році. Після цього терористи усунули конкурентів, розсварилися з очільником автономії Махмудом Аббасом і влаштували в Секторі Гази власну фундаменталістську диктатуру, але з елементами кіберпанку у вигляді дронів і ракет.

Важливо до прочитання Що таке Сектор Гази

"Вершиною" діяльності ХАМАС стала масована атака на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, жертвами якої стали 1 200 ізраїльтян, ще близько 250 людей, включно з немовлятами, опинились в заручниках. Власне, цей нелюдський терористичний акт і став приводом для військової операції в Газі, що й призвела до жертв і руйнувань.

За статистику жертв в Газі також відповідає ХАМАС. Чи можна в цій ситуації довіряти терористам, яких вже багато разів ловили за руку на махінаціях і спробах збільшити кількість жертв – питання риторичне.

Бої в Газі – не класична війна, а швидше поліцейська операція проти міських партизанів. Терористи ХАМАС принципово воюють у цивільному одязі та використовують власних земляків будь-якого віку чи статі як живий щит.

З іншого боку, й ЦАХАЛ особливо не рахується з людськими втратами, які вважає цілком припустимими побічними втратами. Також ізраїльтяни, засліплені жагою помсти терористам, не особливо поспішають розв'язувати гуманітарні проблеми палестинців, оскільки справедливо вважають, що всі вони бажають їм смерті.

У підсумку вийшла кривава бійня без позитивних героїв, за яку хтось має відповісти. Перші позови проти Ізраїлю сприймалися цивілізованим світом як маргінальні. Мало хто заперечував право Ізраїлю на самозахист, особливо коли захищатися потрібно було від відвертих терористів.

Утім, в ході операції Ізраїлю в Газі та зростанню кількості жертв суспільна думка стала змінюватись . Під тиском громадськості союзники Тель-Авіва зі США та ЄС почали критикувати методи та цілі.

. Під тиском громадськості союзники Тель-Авіва зі США та ЄС почали критикувати методи та цілі. Нині навіть розглядається рішення про накладання США санкцій на батальйон "Нецах Єгуда" – підрозділ ЦАХАЛ, особовий склад якого становлять євреї-ортодокси, і бійців якого звинувачують у воєнних злочинах, щоправда, вчинених до подій 7 жовтня та війни в Газі.

Нині у світі поширеною стала думка, що війна в Газі є способом продовжити своє політичне життя для Біньяміна Нетаньягу. А ідея ордерів на арешт чинних ізраїльських лідерів вже не видається екстравагантною.

А якщо Ізраїль відмовиться від перемир'я, а аргументи США та G7 на МКС не подіють?

За іронією долі, чутки про швидкий ордер для "Бібі", Галанта та когось з Генштабу з'явились напередодні ухвалення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Нагадаємо, нині кілька сотень (можливо, тисяч) терористів укрилися на півдні Сектору Гази в містечку Рафах серед понад 1 мільйона земляків. Їм немає куди тікати, адже Єгипет закрив для біженців кордони, а значить, на всіх цих людей чекає доля потенційного "живого щита" для ХАМАС, на який, як ми вже знаємо, у ЦАХАЛ особливо уваги не звертають.Від цієї без 5 хвилин кривавої бійні світ рятують відчайдушні

На тлі чуток від New York Times про ордери, Ізраїль запустив власні чутки (на платформі Bloomberg) про те, що відмовиться від перемир’я, якщо МКС все ж наважиться здійснити свій задум. Тобто погрожує почати наступ на Рафах і зробити все, щоб у МКС вже було ще більше доказів для гіпотетичного процесу.

До того ж американські конгресмени, якщо вірити виданню Axios, готують можливі санкції вже проти МКС, а представники G7 вже перетворилися на семафори, надсилаючи до Гааги сигнал за сигналом про чергові занепокоєння. При цьому так званий "Глобальний південь" чекає, що МКС відреагує на позови проти Ізраїлю, який він вважає легітимною частиною "Заходу". Все це ставить суд у Гаазі в дуже незручний шпагат.

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Якщо аргументи США та G7 на МКС не подіють, то судді в Гаазі можуть відкрити "портал до пекла". Як і у випадку з Путіним, навряд чи Нетаньягу буде заарештовано за ордером МКС. Ізраїль принципово не видає своїх громадян, навіть якщо це Вадим Рабинович.

Нагадаємо, що Сербія видала Мілошевича під тиском США та Росії, натомість Нетаньягу може з цього приводу особливо не хвилюватися. Ані Ізраїль, ані США не підписали Римський статут, тому "Бібі" може спокійно подорожувати до Америки. Інша справа – Європа та інші країни. Для них він стане вигнанцем.

Також цілком можливі санкції проти Ізраїлю, особливо якщо операція в місті Рафах все ж розпочнеться.

Нині ж для Ізраїлю залишається все менше прийнятних варіантів виходу з кризи. Фактично держава стала заручницею амбіцій свого прем’єра, який своєю жагою влади знищує репутацію країни та вкотре грається з пекельним вогнем.