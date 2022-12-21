Путін поглине Білорусь і попри поступки, і попри опір Лукашенка: аналіз ISW
Джерело:ISW
Росія посилено тисне на Білорусь. Путін не відступає від прагнення прогнути під себе як Лукашенка, так і країну, якою він керує незаконно. Коли це станеться – питання часу.
Як зазначають в Інституті з вивчення війни, посилення російського тиску на Білорусь ускладнює життя Лукашенку. У нього залишається все менше маневрів, які він може використовувати для уникнення поступок Кремлю.
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Зашморг навколо Лукашенка зростає
Аналітики зазначають, що Путін грає в довгу. І цей процес прогресує, хоч і не вдається затягнути Білорусь до активного вторгнення в Україну. Водночас спостерігаються певні поступки з боку Лукашенка. Не виключено, що таким чином він намагається не псувати стосунки з диктатором, затягуючи зашморг навколо власної шиї.
Так, під час зустрічі з Путіним Лукашенко розповів, що Білорусі "подарували" системи ППО С-400. Аналітики нагадують, що у 2020 році від цих систем самопроголошений президент відмовлявся.
Ці кроки – демонстрація того, що Лукашенко намагається відкласти виконання масштабніших вимог Путіна. Власне, долучення білоруського війська до вторгнення в Україну. І він уже настільки не знає, що робити, що йде на поступки, яких уникав роками.
Якщо все так далі піде, то не виключається повне поглинання Білорусі Росією. Фактично частково ми за цим спостерігаємо упродовж останніх років. Адже Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі – лиш маріонетка у руках Путіна. Та й сама країна живе на дотації від Росії.
Тим часом загроза можливого наступу з Білорусі нікуди не зникла. До прикладу, незалежні білоруські джерела повідомляють, що механізовані сили Росії на території їхньої країни лише зростають. Лиш напередодні ворог перекинув ще 30 танків Т-80.
Що про візит Путіна думають аналітики
- Військовий оглядач Денис Попович припустив, для чого Росія передала Білорусі установки С-400. На його думку, Лукашенко вимагав гарантії безпеки від Путіна. Адже для нього важливо прикрити від можливих атак стратегічні об'єкти. Самопроголошений президент зробив це не просто так. Він чудово бачить, що в Росії регулярно стається "бавовна".
- Політолог Микола Давидюк вважає, що Лукашенко міг сказати Путіну "Так". Але у традиційній для себе манері зробив усе так, щоб не забруднити руки. Мовляв, Білорусь може надавати тренувальні бази, займатиметься ремонтом російської техніки. Але безпосередньо нападати наразі не буде.
- Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні зауважив, що Путін не убиватиме Лукашенка у разі відмови від наступу. За його словами, це була б уже "крайня річ щодо Білорусі". А все тому, що самі білоруси воювати проти України не хочуть.