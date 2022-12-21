Путин поглотит Беларусь и, несмотря на уступки, и несмотря на сопротивление Лукашенко: анализ ISW

Россия усиленно давит на Беларусь. Путин не отступает от стремления прогнуть под себя как Лукашенко, так и страну, которой он руководит незаконно. Когда это произойдет – вопрос времени.

Как отмечают в Институте по изучению войны, усиление российского давления на Беларусь осложняет жизнь Лукашенко. У него остается все меньше маневров, которые он может использовать во избежание уступок Кремлю.

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Удавка вокруг Лукашенко растет

Аналитики отмечают, что Путин играет в длинную. И этот процесс прогрессирует, хоть и не удается затянуть Беларусь к активному вторжению в Украину. В то же время наблюдаются некоторые уступки со стороны Лукашенко. Не исключено, что таким образом он пытается не портить отношения с диктатором, затягивая удавку вокруг собственной шеи.

Так, во время встречи с Путиным Лукашенко рассказал, что Беларуси "подарили" системы ПВО С-400. Аналитики напоминают, что в 2020 году от этих систем самопровозглашенный президент отказывался.

Эти шаги – демонстрация того, что Лукашенко пытается отложить выполнение более масштабных требований Путина. Собственно, присоединение белорусского войска к вторжению в Украину. И он уже настолько не знает, что делать, что идет на уступки, которых избегал годами.

Если все так дальше пойдет, то не исключается полное поглощение Беларуси Россией. Фактически частично мы за этим наблюдаем последние годы. Ведь Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси – только марионетка в руках Путина. Да и самая страна живет на дотации от России.

Тем временем угроза возможного наступления из Белоруссии никуда не исчезла. К примеру, независимые белорусские источники сообщают, что механизированные силы России на территории их страны только растут. Только накануне враг перебросил еще 30 танков Т-80.

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