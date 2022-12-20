Такое мнение 24 каналу выразил глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, эта риторика всегда была ведущей для Лукашенко.

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Путин и Лукашенко живут мечтами о СССР 2.0

В то же время Путин, исходя из своей стратегии по восстановлению российской империи, становится партнером для самопровозглашенного президента Беларуси. Так, Лукашенко был лишь демагогом, в отличие от Путина, который применяет силу для достижения своей геополитической мечты.

Однако прошлое невозможно вернуть, так что, по мнению белорусского оппозиционера, этим мечтам не суждено было стать реальностью.

Эти мечты у них присутствуют и они об этом говорят. Они опираются на огромную часть российского общества, но также и на незначительную часть белорусского общества. У нас приверженцев "советской идеи" есть около 20 – 25% – это весь электорат Лукашенко. К ним они и обращаются, а другой точки зрения существовать не может, потому что и СМИ не дают возможности выразить ее,

– рассказал Латушко.

По его словам, политическое строительство для Путина является ключевым вопросом. Сегодня российский диктатор шаг за шагом забирает суверенитет Беларуси, а Лукашенко его продает, потому что хочет выжить в этой ситуации.

"Лукашенко не интересует независимая Беларусь, интересы нации и государства, будущее страны. Его интересует то, как ему выжить в этой ситуации и продолжить политическое существование", – пояснил белорусский оппозиционер.

Латушко объяснил, насколько возможно поглощение Россией Беларуси: смотрите видео

Создают подоплеку, чтобы "сделать все единое"

Сегодня есть информация об активных разговорах о введении единой валюты в России и Беларуси. Понятно, что это будет не союзный рубль, а российский. Кроме того, почти во всех направлениях идет унификация. Так, страны уже унифицировали налогообложение и таможенное законодательство.

Когда происходит унификация законодательства и создаются единые правовые нормы, условия хозяйствования и налоговая база, это уже абсолютная основа, чтобы одномоментно ввести все единое. Кому это выгодно? России, а Лукашенко уступает шаг за шагом,

– отметил белорусский оппозиционер.

Он также добавил, что сегодня внешней политики Беларуси нет, она абсолютно находится "под крылом" России. Однако и у страны-агрессора в последнее время есть проблемы с внешней политикой.

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Угнетают все белорусское, чтобы сделать страну частью России

Латушко отметил, что сейчас в стране угнетается все, что является белорусским – культура, искусство, театр и т.д. Он сообщил, что в Беларуси проходят репрессии и зачистки на таком уровне, как было во времена Российской империи.

"Продолжается зачистка всего национального сознания, чтобы подготовить людей к тому, что они лишь часть России. Это очень активный постепенный процесс, который в итоге, по плану Кремля, должен привести к поглощению Беларуси. А Лукашенко будет здесь играть", – подчеркнул белорусский оппозиционер.