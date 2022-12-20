В понедельник, 19 декабря, в столице Беларуси состоялась встреча российского диктатора Путина со своим боевым псом Александром Лукашенком. Очевидно, что это мероприятие нужно было больше президенту Беларуси, поэтому он изо всех сил пытался "подлизаться" к хозяину и распевал ему дифирамбы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

Читайте также Путин и Лукашенко будут обсуждать три основных темы, – белорусский оппозиционер

Какую "правду" сказал Лукашенко во время встречи

Как пишут российские медиа, переговоры продолжались более двух с половиной часов, и речь шла, в частности, о сотрудничестве между Минском и Москвой. Очевидно, кровожадные диктаторы договаривались о том, какой вред они в будущем нанесут планете. Кстати, сам Лукашенко "признал", что без него и Путина человечеству жилось бы спокойнее.

Мы вдвоем (с Путиным – 24 Канал) — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я стал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе все равно,

– констатировал он.

Очевидно, что эти слова из уст пса Путина прозвучали иронически. Однако сам факт того, что Лукашенко такое озвучил, свидетельствует, что он осознает правдивость этих утверждений.

Лукашенко "правдиво" рассказывает о том, кем является он и Путин: смотрите видео с вражеских СМИ

Что сказали у Зеленского об этой встрече

Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал в новость, что Путин с Лукашенко встретился в Минске. Он отметил, о чем бы ни договорилась Россия с Беларусью, украинская разведка со временем будет об этом знать. Кроме того, Киев прекрасно понимает, что происходит в отношениях между Москвой и Минском, – поэтому, в частности, ВСУ готовятся к возможному повторному вторжению с севера.

Во всяком случае, бояться нападения не стоит. Эксперты убеждены, что очередная попытка Путина и Лукашенко захватить Украину закончится поражением