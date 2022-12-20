У понеділок, 19 грудня, у столиці Білорусі відбулась зустріч російського диктатора Путіна зі своїм бойовим псом Алєксандром Лукашенком. Очевидно, що цей захід потрібен був більше президенту Білорусі, тому він з усіх сил намагався "підлизатися" до господаря та виспівував йому дифірамби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Яку "правду" сказав Лукашенко під час зустрічі

Як пишуть російські медіа, перемовини тривали понад дві з половиною години та на них йшлось, зокрема, про співпрацю між Мінськом та Москвою. Вочевидь, кровожерливі диктатори домовлялись про те, яку шкоду вони у майбутньому завдадуть планеті. До речі, сам Лукашенко "визнав", що без нього та Путіна людству жилось би спокійніше.

Ми вдвох (з Путіним – 24 Канал) — співагресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на цій планеті. У нас лише одна суперечка: хто більше. Владімір Владіміровіч каже, що я. Я почав думати, що він. Ну ухвалили рішення, що разом однаково,

– констатував він.

Очевидно, що ці слова з вуст посіпаки Путіна прозвучали іронічно. Однак сам факт того, що Лукашенко таке озвучив засвідчує те, що він усвідомлює правдивість цих тверджень.

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Що сказали у Зеленського про цю зустріч

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на новину про те, що Путін з Лукашенком зустрівся у Мінську. Він зауважив, про що б не домовилась Росія з Білоруссю, українська розвідка згодом про це знатиме. Окрім того, Київ прекрасно розуміє, що відбувається у відносинах між Москвою та Мінськом, тому, зокрема, ЗСУ готуються до можливого повторного вторгнення з півночі.

У будь-якому разі, боятися нападу не варто. Експерти переконані, що чергова спроба Путіна та Лукашенка захопити Україну закінчиться поразкою.