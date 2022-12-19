Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он убежден, что Владимир Путин сознательно от безысходности может подвергнуть себя еще одному поражению.

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По словам Бочкалы, у Путина нет другого выхода, кроме как пытаться давить дальше.

"То есть ему нужно либо признавать свои ошибки, а это для него крах, либо пытаться воевать дальше. Это также для него закончится крахом, однако он немного выиграет время", – уверен спикер.

Не повлияет на ход войны

Зимой, когда будут сильные морозы, Путин может пытаться воспользоваться погодными условиями, чтобы навязать Украине еще и северный фронт, убежден Бочкала.

В Беларуси, о которой мы сейчас много говорим, может быть много жареной бульбы с большим содержанием белорусского крахмала,

– иронично добавил обозреватель.

Однако Бочкала отметил, что если Беларусь и решит вступить в войну, то это не будет принципиально влиять на ее результат. Украинские военные дадут хороший отпор и расширение фронта не позволит россиянам переломить ход войны.

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Второе фиаско

По словам обозревателя, для наступления на Киев нужна Беларусь, других вариантов военные эксперты сейчас не видят, потому что, к счастью, линия фронта очень далека от Киева.

Бочкала подчеркнул, что граница с Беларусью хорошо защищена и все, что нужно там есть. Но Путин не жалеет своих граждан, отправляет их на убийство, поэтому это может его не остановить.

Если погодные условия будут позволять, то, возможно, этой зимой мы увидим второе фиаско Путина с северной границы,

– предположил военный эксперт.

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