Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Арестович назвал цели поездки Путина в Лукашенко.

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Путин хочет восстановить СССР

Шейтальман отметил, что Путину не нужна поддержка, потому что Россия и так свободно чувствует себя в Беларуси, ее войска там свободно могут размещаться на всей территории. От военной помощи Путин не отказался бы, но символизм поездки 19 декабря состоит в другом. Сто лет назад 22 декабря был создан Советский Союз, ради восстановления которого Путин и задумал войну.

Вполне вероятно, что они подпишут какой-нибудь документ о создании союзного государства, или как они его там назовут – Советский союз, просто союз или еще что-нибудь. То есть Путин возродит Советский союз. Да, у них уже есть единое государство, но они попытаются вывести это на новый уровень.

– заметил политтехнолог.

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Путин едет аннексировать Беларусь

Он продолжил, что Путин ездил в Кыргызстан, Узбекистан, то есть, он не боится ездить в дружественные ему страны, а в Беларусь и подавно. Есть версия, что это просто Лукашенко отказался уезжать в Москву, но есть и другой вариант. Путин в Беларуси, в Минске хочет показать, что он победитель, что он "анексировал" Беларусь.

"Я приехал, я ее захватил, я объявил ее своей. Он не объявит, что это аннексия, что это часть России, он объявит, что это единственное государство. Однако это будет выглядеть, будто он победил, будто он хозяин Минска. таком медийном плане важно для него", – подчеркнул Шейтельман.

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