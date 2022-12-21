Як зазначають в Інституті з вивчення війни, посилення російського тиску на Білорусь ускладнює життя Лукашенку. У нього залишається все менше маневрів, які він може використовувати для уникнення поступок Кремлю.

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Зашморг навколо Лукашенка зростає

Аналітики зазначають, що Путін грає в довгу. І цей процес прогресує, хоч і не вдається затягнути Білорусь до активного вторгнення в Україну. Водночас спостерігаються певні поступки з боку Лукашенка. Не виключено, що таким чином він намагається не псувати стосунки з диктатором, затягуючи зашморг навколо власної шиї.

Так, під час зустрічі з Путіним Лукашенко розповів, що Білорусі "подарували" системи ППО С-400. Аналітики нагадують, що у 2020 році від цих систем самопроголошений президент відмовлявся.

Ці кроки – демонстрація того, що Лукашенко намагається відкласти виконання масштабніших вимог Путіна. Власне, долучення білоруського війська до вторгнення в Україну. І він уже настільки не знає, що робити, що йде на поступки, яких уникав роками.

Якщо все так далі піде, то не виключається повне поглинання Білорусі Росією. Фактично частково ми за цим спостерігаємо упродовж останніх років. Адже Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі – лиш маріонетка у руках Путіна. Та й сама країна живе на дотації від Росії.

Тим часом загроза можливого наступу з Білорусі нікуди не зникла. До прикладу, незалежні білоруські джерела повідомляють, що механізовані сили Росії на території їхньої країни лише зростають. Лиш напередодні ворог перекинув ще 30 танків Т-80.

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