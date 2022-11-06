Чи спроможна Росія зараз виготовляти власну військову техніку: пояснення експерта

На війні в Україні Росія втратила велику кількість військової техніки. Через це Москва навіть вимушена звертатися за допомогою до інших країн.

Однак це не означає, що Росія зовсім не здатна виробляти нічого свого. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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"Для росіян не проблема виготовляти танки чи БМП"

За його словами, росіяни спроможні виготовляти військову техніку, однак є велике "але".

Для росіян не проблема виготовляти танки чи БМП. Однак ця техніка за рівнем буде максимум початку 1990-х років. Йдеться про її якість та оснащення,

– зауважив Ступак.

Чого бракує російській військовій техніці

Експерт Українського інституту майбутнього розповів, що Росія виготовляла військову техніку і за часів Радянського Союзу. З того часу збереглися потужні підприємства, які можуть штампувати техніку десятками та сотнями.

Проте зараз Росія не спроможна виробляти надсучасні технологічні зразки. Наприклад, приціли, які приходили на російські танки, були французького виробництва. Зв'язок та мікроелектроніка також була іноземна,

– зазначив Ступак.

Ексспівробітник СБУ пояснив, що росіяни здатні виготовити "коробку" для танка, яка "їде, гуркотить і стріляє на 1 – 2 кілометри". А ось про сучасні засоби не йдеться.

"Коли танк виїжджає і на нього наводиться лазерний приціл, то є спеціальні пристрої, які це сканують і повідомляють екіпажу про небезпеку. Танки, які зараз виготовляє Росія, такими засобами не обладнані", – сказав Ступак.

Західні країни посилюють контроль за санкціями

Через це Росія просить про військову допомогу Іран. За словами експерта Українського інституту майбутнього, з Тегераном склалася цікава історія. Адже попри те, що країна близько 30 років перебуває під санкціями, їй вдалося виготовляти високотехнологічну зброю.

Це свідчить про те, що санкції нічого не варті, коли немає контролю за їх впровадженням. Зараз американці та європейці почали переглядати своє відношення щодо режиму контролю за санкціями,

– зазначив Ступак.

Він додав, що іранці змогли "затягнути" у свою країну американські, австрійські, шведські й навіть українські запчастини. Тому зараз США намагаються зруйнувати ланцюжки постачання запчастин до Ірану.

Як Росія 8 років обходила західні санкції

Ексспівробітник СБУ переконаний, що з Росією буде та сама історія. Адже протягом 8 років перед повномасштабним вторгненням Москва також перебувала під санкціями. Однак ці обмеження вдавалося обходити з мовчазної згоди окремих західних країн.

Наприклад, санкції забороняли укладання нових контрактів на постачання військового обладнання. Нові контракти ніхто не укладав, вони просто продовжували старі,

– розповів Ступак.

Він додав, що зараз європейці та американці будуть по-новому контролювати всі санкції, аби завадити Росії налагодити "альтернативний імпорт". А без критично необхідних компонентів російська техніка буде не більше, ніж "коробкою".

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