Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що Росії буде дуже складно наростити ті об'єми щодо боєздатної техніки, які в неї були.

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Чи може Росія виготовляти нову бронетехніку

Мусієнко зазначив, що зараз Росія позбавлена можливості виробляти сучасні моделі бронетехніки. Наприклад, щодо бойових машин піхоти в окупантів відбувся відкат від моделей БМП-3 до БМП-1.

Так само у них немає на сьогодні немає оптики, немає приладів нічного бачення та деякого іншого устаткування для модернізації танків Т-72 та виникають проблеми з іншою бронетехнікою,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

Тобто, за його словами, щось виробляти росіяни ще можуть, але вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка. Наразі Росія використовує переважно розконсервовану техніку, 30 – 40% якої виявляється непридатною для використання.

Чому склалася така ситуація

Мусієнко пояснив, що раніше російський військово-промисловий комплекс виконував досить багато замовлень щодо ремонту танків для країн Південно-Східної Азії та інших держав.

І вони просто займалися – це називається таким технічним промисловим канібалізмом, коли необхідні комплектуючі знімали з тих танків, які перебувають на складах зберігання,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Тому, додав він, коли росіяни зараз розконсервовують ці танки, то частина з них узагалі непридатна до використання через те, що там залишилися здебільшого кузов та окремі елементи. Інші ж танки потребують досить серйозного ремонту.

Мусієнко зауважив, що Росія досить серйозно втратила свій потенціал щодо боєздатної військової техніки, що підтверджує те, як окупанти беруть зараз навіть немодернізованого зразка танки Т-72 у Білорусі для навчання мобілізованих та для перекидання їх у війну проти України.

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Скільки часу треба на відновлення оборонного комплексу Росії

Мусієнко зауважив, що в цьому питанні Росія насправді була дуже інтегрована в співпрацю з іншими світовими компаніями.

Тобто вони навіть не думали про імпортозаміщення. Вони ставили відповідні завдання, але ж пройти, відповідно, імпортозаміщення не могли за багатьма комплектуючими,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він вважає, що Росії буде дуже складно наростити ті об'єми по боєздатній техніці, які в неї були. На це може знадобитися щонайменше декілька років за умови, що наявності фінансування та постачання деталей і комплектуючих.

Але в чому ще ситуація? У тому що для того, аби зробити у великих масштабах щось, потрібно мати канали постачання необхідного обладнання і комплектуючих. Ці канали можна забезпечити, тільки маючи якогось надійного постачальника, партнера,

– сказав Мусієнко.

За його словами, можливо, найбільшим із цих партнерів міг би стати Китай, який має можливість щось продавати й копіює західні технології, під виглядом яких їх потім і постачає.

Однак, зауважив Мусієнко, США та інші європейські країни зараз жорсткіше підходять до постачання товарів подвійного призначення, тому це стає складнішим. А російський ВПК без імпортозаміщення, яке Москва провалила, та без західних комплектуючих є приреченою галуззю промисловості й це питання часу.

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