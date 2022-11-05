Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что России будет очень сложно нарастить те объемы по боеспособной технике, которые у нее были.

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Может ли Россия производить новую бронетехнику

Мусиенко отметил, что сейчас Россия лишена возможности производить современные модели бронетехники. К примеру, в отношении боевых машин пехоты у кафиров произошел откат от моделей БМП-3 до БМП-1.

Так же у них нет на сегодняшний день нет оптики, нет приборов ночного видения и некоторого другого оборудования для модернизации танков Т-72 и возникают проблемы с другой бронетехникой,

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

То есть, по его словам, то производить россияне еще могут, но уже в значительно меньшем количестве и не модернизированного образца. Россия использует преимущественно расконсервированную технику, 30 – 40% которой оказывается непригодной для использования.

Почему сложилась такая ситуация

Мусиенко объяснил, что ранее российский военно-промышленный комплекс выполнял достаточно много заказов по ремонту танков для стран Юго-Восточной Азии и других стран.

И они просто занимались – это называется таким техническим промышленным каннибализмом, когда необходимые комплектующие снимали с тех танков, которые находятся на складах хранения,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Поэтому, добавил он, когда россияне сейчас расконсервируют эти танки, часть из них вообще непригодна к использованию из-за того, что там остались в основном кузов и отдельные элементы. Другие же танки нуждаются в достаточно серьезном ремонте.

Мусиенко отметил, что Россия довольно серьезно потеряла свой потенциал в отношении боеспособной военной техники, что подтверждает то, как оккупанты берут сейчас даже немодернизированный образец танки Т-72 в Беларуси для обучения мобилизованных и для переброски их в войну против Украины.

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Мусиенко отметил, что в этом вопросе Россия действительно была очень интегрирована в сотрудничество с другими мировыми компаниями.

То есть они даже не думали об импортозамещении. Они ставили соответствующие задачи, но пройти, соответственно, импортозамещение не могли по многим комплектующим,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он считает, что России будет очень сложно нарастить те объемы по боеспособной технике, которые у нее были. На это может потребоваться не менее нескольких лет при условии, что наличествует финансирование и поставка деталей и комплектующих.

Но в чем еще ситуация? В том, что для того чтобы сделать в больших масштабах что-то, нужно иметь каналы поставки необходимого оборудования и комплектующих. Эти каналы можно обеспечить, только имея какого-нибудь надежного поставщика, партнера,

– сказал Мусиенко.

По его словам, возможно, самым крупным из этих партнеров мог бы стать Китай, который имеет возможность что-то продавать и копирует западные технологии, под видом которых их потом и снабжает.

Однако, отметил Мусиенко, США и другие европейские страны, сейчас жестче подходят к поставкам товаров двойного назначения, поэтому это становится сложнее. А российский ВПК без провалившегося импортозамещения и без западных комплектующих является обреченной отраслью промышленности и это вопрос времени.

Кстати говоря! Страна-агрессорка терпит колоссальные поражения на фронте . Кроме того, российское руководство уже показало, как оно относится к своим военным. Поэтому моральный дух оккупантов сильно пришел в упадок.

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