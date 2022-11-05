Чтобы "мотивировать" захватчиков воевать, российские командиры создают заградительные отряды. Об этом утверждают в Институте изучения войны со ссылкой на британскую разведку.
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Что делают с дезертирами в русской армии
В ISW рассказали, что россияне прибегают к крайним методам в борьбе против дезертирства. Дело в том, что военные страны-агрессора не хотят воевать в Украине.
Они отказываются идти вперед, массово бегут и даже убивают своих командиров. Чтобы бороться с непокорными, военное руководство приказало развертывать заградительные войска.
По словам ISW, Минобороны Великобритании предполагает, что российские генералы хотят расстреливать дезертиров и боящихся идти вперед прямо на месте. Аналитики убеждены, что такие методы оккупантов свидетельствуют о катастрофическом отсутствии дисциплины и сплоченности находящихся в Украине российских военных.
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Число дезертиров среди оккупантов стремительно растет: актуальные новости
- Мобилизированные попавшие на фронт россияне отказываются воевать. Например, новоприбывшие из Томской области скрылись из зоны боевых действий и уже 2 недели скрываются от "своих" в лесах Луганской области.
- Оно и неудивительно, ведь многие российские командиры ужасно относятся к своим подчиненным. В Донецкой области один из офицеров убил 3 своих военнослужащих, которым удалось выжить после артобстрела.
- Правозащитница Ольга Романова рассказала, что в "армии" Пригожина тоже происходит террор. По ее информации, "вагнеровцы" расстреляли более 50 завербованных на войну российских узников.
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