Таку думку 24 каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. Раніше повідомлялось про те, що КНДР уперше за кілька років почала відправляти поїзди до Росії.

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КНДР деформує ситуацію

Чаленко розповів що КНДР постійно деформує ситуацію. Людям у цій країні пропаганда розказує, що вони вже перемогли всесвітнє зло, залишились тільки США, а також КНДР виграла чемпіонат світу з футболу. Однак якщо Росія бере артилерійські снаряди в КНДР, уже навіть не в Білорусі, це демонструє, яка ситуація з резервами у Росії.

Це артилерійські снаряди, які не виробляються у КНДР. Це снаряди, які були передані СРСР для підтримки Північної Кореї. Це показує, що Росія дійсно має величезні проблеми саме з власним резервом,

– зазначив політолог.

Це позитивний сигнал

Він продовжив, що це позитивний сигнал для України. У той час, коли наша держава потрохи переходить на стандарти НАТО, Росія шукає старе озброєння. Це означає, що Москва не змогла навіть налагодити виробництво звичайних артилерійських снарядів для потреб війни в Україні.

"Те, що зараз відбувається з КНДР, це просто відкрили старий люк. Ось і все. Однак, звичайно, треба уважно спостерігати за балістичними ракетами і ядерними погрозами, очевидно, синхронними з Москвою", – зауважив Чаленко.

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Реакція США

За його словами, США реагують на ситуацію. На тлі можливих активних бойових дій КНДР з Південною Кореєю, Вашингтон проводить спільні навчання з Сеулом. Північна Корея підіймає в повітря 180 своїх літаків, намагається грати м'язами, але її протектори в Москві зайняті Україною.

Якщо КНДР зараз почне бойові дії вперше з 1953 року, це просто закопає Північну Корею і весь її режим Кім Ченів, який доведеться прикривати,

– наголосив політолог.

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