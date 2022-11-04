Так, КНДР привела в рух понад 180 військових літаків. Їх виявили у різних місцях повітряного простору.
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У Південній Кореї терміново відреагували
Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS) літаки Північної Кореї виявили у небі між 11 ранку та 3 годиною дня. Вони знаходилися:
- над внутрішніми районами країни,
- біля західного та східного узбережжя.
У відповідь на такі дії КНДР Південна Корея підняла у небо десятки близько 80 винищувачів та реактивних літаків-невидимок.