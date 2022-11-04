Так, КНДР привела в движение более 180 военных самолетов. Их обнаружили в разных местах воздушного пространства.

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В Южной Корее срочно отреагировали

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) самолеты Северной Кореи обнаружили в небе между 11 утра и 3 часом дня. Они находились:

над внутренними районами страны,

у западного и восточного побережья.

В ответ на такие действия КНДР Южная Корея подняла в небо около 80 истребителей и реактивных самолетов-невидимок.

Обратите внимание! КНДР резко протестует против совместных авиационных учений Южной Кореи и США "Бдительный шторм", которые проходят с 31 октября. В них принимают участие около 240 самолетов, в том числе усовершенствованные реактивные самолеты-невидимки F-35.

Активизация КНДР: что известно

Отметим, что это не первый день подряд КНДР приковывает к себе внимание. Так, 2 ноября КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу Южной Кореи в сторону Японского моря. Впоследствии стало известно, что таких ракет было выпущено по меньшей мере 10.

Также в Северной Корее негативно отреагировали на совместные учения Южной Кореи и США. Да, там заявили, что из-за этого эти страны "заплатят самую ужасную цену в истории". Также в КНДР добавили, что недавние испытания ядерного оружия якобы были предупреждением для Вашингтона и Сеула.

В ответ на ядерные угрозы в США предупредили КНДР, что любая ядерная атака против союзников Америки приведет к "концу режима" Ким Чен Ына.

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