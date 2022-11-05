Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. Ранее сообщалось о том, что КНДР впервые за несколько лет начала отправлять поезда в Россию.

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КНДР деформирует ситуацию

Чаленко рассказал, что КНДР постоянно деформирует ситуацию. Людям в этой стране пропаганда рассказывает, что они уже победили всемирное зло, остались только США, а также КНДР выиграла чемпионат мира по футболу. Однако, если Россия берет артиллерийские снаряды у КНДР, уже даже не в Беларуси, это демонстрирует ситуацию с резервами в России.

Это артиллерийские снаряды, которые не производятся в КНДР. Это снаряды, которые были переданы СССР для поддержки Северной Кореи. Это показывает, что Россия действительно имеет огромные проблемы именно с собственным резервом,

– отметил политолог.

Это положительный сигнал

Он продолжил, что это положительный сигнал для Украины. В то время, когда наше государство постепенно переходит на стандарты НАТО, Россия ищет старое вооружение. Это значит, что Москва не смогла даже наладить производство обычных артиллерийских снарядов для войны в Украине.

"То, что сейчас происходит с КНДР, это просто открыли старый люк. Вот и все. Однако, конечно, нужно внимательно наблюдать за баллистическими ракетами и ядерными угрозами, очевидно, синхронными с Москвой", – заметил Чаленко.

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Реакция США

По его словам, США реагируют на ситуацию. На фоне возможных активных боевых действий КНДР с Южной Кореей Вашингтон проводит совместные учения с Сеулом. Северная Корея поднимает в воздух 180 своих самолетов, пытается играть мускулами, но ее протекторы в Москве заняты Украиной.

Если КНДР сейчас начнет боевые действия впервые с 1953 года, это просто закопает Северную Корею и весь ее режим Ким Ченов, который придется прикрывать,

– подчеркнул политолог.

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