Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он считает, что КНДР действительно предоставила оккупантам боеприпасы.

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Жданов прокомментировал помощь КНДР России

Жданов заметил, что случился новый не очень приятный для Украины скандал касательно оружия.

Как оказалось, в апреле Шойгу не зря съездил в Китай, Северную Корею и обращался к Кубе. Он искал весной ракеты, снаряды. Это была главная цель его поездки. Так вот, Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии,

– рассказал военный эксперт.

В США заявили, что КНДР пытается скрыть окончательное место назначения боеприпасов. Поэтому она создает видимость, что оружие поставляют в страны Ближнего Востока, а на самом деле отправляют его в Россию.

Соединенные Штаты будут следить, получила ли страна-террорист эти поставки. Однако, по мнению Жданова, конечно же, оккупанты их получили.

"На мой взгляд, здесь нужно копнуть глубже. В Северной Корее нет сырья для изготовления боеприпасов. У них нет ни металла, ни взрывчатых веществ. Они все должны получить", – отметил Жданов.

Он добавил, что есть два варианта:

Россия поставляет Северной Корее сырье, производит боеприпасы и возвращает стране-агрессору. Однако это заметили бы США.

Россия не производит взрывчатые вещества, а покупает их.

"Значит может Китай поставлять. При этом и в Китае, и в Российской Федерации есть общая граница с Северной Кореей", – объяснил военный эксперт.

По его словам, следует обратить внимание на немаловажную деталь – Россия уже 30 лет ведет агрессивные войны с огромными расходами боеприпасов. В частности, 2 войны в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии. Потому боеприпасы к более или менее современному вооружению уже завершились.

"Летом была информация о китайских минометах (у оккупантов – 24 канал). И даже посольство Китая занервничало и сказало, что будут разбираться, откуда у них могут быть китайские мины. Но вот видите откуда? Дело в том, что в Корее тоже иероглифы", – рассказал Жданов.

Эти мины, которые обнаружили у россиян, могли бы быть из КНДР, а не из Китая. По словам военного эксперта, хорошо, что России уже не хватает боеприпасов, а производство не полностью удовлетворяет ее потребности. Однако то, что страна-террорист нашла новый источник поставки, не слишком хорошая новость для Украины.

Жданов прокомментировал поставки КНДР вооружения России

Северная Корея помогает России: коротко

Из-за мощных санкций Кремль был вынужден обратиться за военной помощью к государствам-изгнанникам. В частности, Москва просила оружие у Ирана и КНДР.

В США заявили, что Россия покупает у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет.

Кроме того, в Белом доме предполагают, что захватчики могли закупить миллионы единиц боеприпасов.

Ранее у Ким Чен Ына официально заявили, что никогда не поставляли оружие или боеприпасы России и не планируют этого делать. Там отбросили обвинения США о вероятном соглашении по поставке оружия.

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